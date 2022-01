Tendrá Sundance sabor mexicano

A unos días de realizar su edición 2022, el Festival de Sundance tuvo que cancelar todas sus actividades presenciales en Park City, Utah, debido a la cuarta ola de Covid-10 en Estados Unidos. Los estrenos mundiales y los encuentros con sus realizadores iniciarán hoy de manera digital, en una jornada de 11 días que concluirá el 30 de enero.

La competencia estelar de Dramas Estadounidenses se compone este año de diez títulos, mientras la sección de documentales tiene nueve. Será en la selección mundial donde México tenga presencia con el estreno de Dos estaciones, cinta dirigida por el mexicano Juan Pablo González y que cuenta con las actuaciones de Teresa Sánchez, Rafaela Fuentes, Manuel García-Rulfo y Tatín Vera.

Con un guion realizado por González en colaboración con Ilana Coleman y Ana Isabel Fernández, la cinta se centra en Dos estaciones, una vieja fábrica de tequila que después de una plaga y una fuerte inundación se encuentra en declive. Su heredera, María (Sánchez) tendrá que encontrar la forma de salvar este lugar que se ha convertido en una fuente económica para la comunidad.

En la competencia de cortometrajes, México tendrá presencia con tres películas: Al motociclista no le cabe la felicidad en el traje, realizado por Gabriel Herrera y galardonado en la más reciente edición del Festival Internacional de Cine de Morelia como el Cortometraje de Ficción; Primavera, de la directora Claudia Castillo; y La odisea espeleológica de Sócrates, de Aria Covamonas que también fue premiado en el FICM como el Cortometraje Mexicano de Animación.

El Festival de Sundance tendrá este año fuera de competencia el estreno de cuatro anticipados documentales. Entre ellos La guerra civil, acerca de la famosa rivalidad entre los boxeadores Oscar de la Hoya y Julio César Chávez que dividió la cultura mexicoamericana. S trata del segundo largometraje dirigido por Eva Longoria.

A la lista de suman Nothing compares, documental biográfico de la cantante irlandesa Sinéad O’Connor; Downfall: The case against Boeing, dirigido por Rory Kennedy, la hija más joven de Robert F. Kennedy y Ethel Skakel; We need to talk about Cosby, docuserie de cuatro partes acerca de Bill Cosby, realizada por el standupero W. Kamau Bell, así como 2nd chance, sobre el creador del chaleco antibalas, Richard Davis, y con la dirección de Ramin Bahrani (Tigre blanco).

La selección de estrenos incluye el debut como director de Jesse Einsenberg con When you finish saving the world, con las actuaciones de Julianne Moore y Finn Wolfhard, protagonista de Strager things; Lucy and Desi, de la comediante estadounidense Amy Pohler y Am I Ok?, trabajo de la nominada al Emmy, Tig Notaro, que co dirige con su esposa, la actriz y comediante Stephanie Allynne.

Sundance realizará hoy por la mañana su inauguración de manera virtual. Todas las películas que serán transmitidas en tiempo real por streaming contarán con una sesión de preguntas y respuestas al finalizar las cintas. Algunas funciones tendrán segunda vuelta, es decir, el público podrá adquirir boletos para verlas al día siguiente de su premier.

El año pasado la gran ganadora fue CODA, cinta nominada al Globo de Oro que contó con la participación de Eugenio Derbez y que actualmente está nominada en los Screen Actors Guild Awards.