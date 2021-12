Tenemos que retomar la vida: María Barracuda

Una semana antes de sacar su nuevo sencillo llegó la pandemia a México. Entonces, a María Barracuda le pareció inadecuado estrenar Me vale madre. Hoy, el tema que reivindica la libertad de ser uno mismo, toma otro sentido, pues dice en entrevista con El Sol de México, “es tiempo de recuperar lo que éramos”.

Los meses en pausa le sirvieron para redondear la canción, que grabó con Dr. Shenka y Paco Barajas de Panteón Rococó, la banda que ofrecerá tres conciertos este 10, 11 y 12 de diciembre en el Foro Sol para celebrar su cuarto de siglo (y que también se aplazaron por la pandemia), en los que María Barracuda estará como invitada.

Gossip Rock en tu idioma eléctrico está listo para el Auditorio Nacional

“Era súper inadecuado sacar una canción que se llama Me vale madre en un momento tan difícil de la humanidad. Pero no me imaginé que iba a durar tanto”, reconoce la cantautora y agrega acerca de su quinto sencillo como solista: “Me pareció que es tiempo, evidentemente a todos nos tocó esta situación, a nadie nos valió madre, pero creo que tenemos que retomar la vida, sí, seguirnos cuidando, pero también recuperarnos”, dijo la intérprete.

Es una coincidencia que el tema salga tras los meses de pandemia, admite, “pero hay una parte en particular que me gusta mucho, incluso cuando la estaba componiendo, una frase que yo quería decirle a la gente: Que lo que es tuyo te llega y es tu derecho divino tenerlo, te va a llegar, olvídate, suéltalo y llegará, eso es algo que algunos aprendimos en la pandemia”.

Además de afianzar su carrera solista, en paralelo con Jotdog, su proyecto al lado de Jorge Amaro, María Barracuda tuvo tiempo de experimentar con la composición para integrar lo que será su nuevo álbum.

Foto: Bibiana Díaz / Foto: Bibiana Díaz

“Hice una canción en japonés, inglés y español, que se llama Cucaracha killer, es muy divertida, hay de todo, tengo canciones muy psicodélicas, sí es material para un disco, pero no quiero ir con prisa. Antes se hacía música porque te salía del alma y ahora se hace porque las redes te lo piden, no es mi idea, pero una de las cosas que me dio la pandemia es llevármela con calma”.

Otro aspecto de su vida profesional que cambió en los últimos meses, fue la relación con sus seguidores, que, aunque ya era cercana, se volvió en muchos casos, vital. “De eso se trata el arte, de acompañarnos en nuestra humanidad, si los artistas no fuéramos traductores de nuestras emociones, sería mucho más complicado comunicarnos”, explica entusiasmada.

“Me encanta cuando me escriben algo así como 'gracias porque esta canción me levantó el ánimo en un día muy difícil, o incluso, no quiero sonar como 'la salvadora', gente que se ha querido suicidar y alguna canción los ayudó en el último momento; el arte es un espejo y todos estamos conectados, si tú levantas a alguien, alguien te va a levantar a ti, el hecho de que yo me dedique a la música no quiere decir que no me caiga. Yo también me hundí junto con todos por la pandemia. Me vale madre es una canción de desapego del pasado, de dejar ciertas costumbres tóxicas, o relaciones que te absorben, yo siempre escribo desde un lado oscuro, después de alguna mala experiencia, escribo para soltarla y para mí también está padre cantar una canción como esta, para integrarla a mi presente”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La autora de Extraño mi maldad, Cuervos negros y Dame la Luna, entre otros temas, asegura que para ella vivir de la música va más allá de lo económico, a pesar de que sus ingresos provienen íntegramente de su carrera.

“Cada canción, cada show, son muy diferentes y dejas un pedacito de ti. Las canciones son completamente personales porque vienen de adentro de ti, te conectaste con lo que sea que traes adentro y lo plasmas en algo vivo, eso es la música. La música es el único arte que no es tangible, aunque esté en un vinyl, en un reproductor, en una partitura, no la puedes tocar, se tiene que reproducir el sonido para que la sientas dentro de ti”.