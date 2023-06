Tenoch Huerta deja la cinta Fiesta en la Madriguera tras acusación de Elena Ríos

El jueves de la semana pasada, la saxofonista y víctima de un ataque de ácido, María Elena Ríos, denunció que sufrió de stealthing, una práctica de violencia sexual en la que el hombre se quita el preservativo durante las relacions sin previo consentimiento.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde Maria Elena detalló la agresión hacia su persona, que en días anteriores había denunciado cuando llamó a Huerta “depredador sexual”.

Tenoch no tardó en responder y, en un breve mensaje, el actor anunció que ya estaba analizando el caso con un equipo de abogados y que las declaraciones de Elena Ríos eran falsas.

"Estas acusaciones son simplemente falsas. Y aunque siempre trabajo para mejorar, debo rebatir las afirmaciones que son tanto equivocadas como ofensivas".

Sin embargo, las acusaciones de Elena parecen haber afectado a Tenoch, quien este martes anunció que dejará el papel en una nueva cinta para buscar “restaurar su reputación”.

Tenoch busca recuperar su reputación

En el programa de Ciro Gomez Leyva se dio a conocer un breve comunicado donde anunció que abandonará la película Fiesta en la Madriguera para "restaurar su reputación".

“Ante el impacto de las recientes declaraciones sin fundamento de María Elena Ríos y el daño que han causado, no me queda más remedio que retirarme de participar en lla película Fiesta en la Madriguera”.

“Es con gran tristeza que hago esto, pero no puedo permitir que sus acciones me dañen no solamente a mí, sino también el trabajo de docenas de personas talentosas y trabajadoras involucradas en el proyecto”.

“MI enfoque ahora es simple: continuar con el proceso de restauración de mi reputación”.

“¡Gracias por el apoyo y amor”, cierra su mensaje Tenoch Huerta.

También se dijo que estaba entre dos opciones retrasar el inicio de las producciones dos semanas más, lo que implca grandes costes para el equipo, o abandonar la cinta. Al final se decantó por la última.

Este mensaje va en sintonicen con el comunicado emitido anteriormente donde había admitido que salió con la saxofonista pero remarcó que todo lo sucedido fue consensuado y que María Elena comenzó a tergiversar sus interacciones “tanto en privado como frente a grupos de amigos en común.”

La cinta es una producción mexicana de Netflix dirigida por Manolo Caro, con guión de Nicolás Giacobone, quien se basa en la novela homónima de 2010 de Juan Pablo Villalobos.

La cita comenzó a grabarse apenas el 15 de junio de 2023 y se tenían varias locaciones pensadas como Jalisco, México y Namibia, además se dijo que se podría estrenar a mediados del 2024, sin embargo, con la reciente renuncia de Tenoch Huerta, la grabación de la cinta quedaría pausada.