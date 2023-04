Tenoch Huerta responde a denuncia de Luz Valdez contra Poder Prieto por defender a artesana

Tenoch Huerta admitió que el colectivo Poder Prieto realizó “mensajes desafortunados” contra la difusora cultural Luz Valdez, quien exhibió que la artesana Feliciana Hernández Bautista jamás fue consultada por una marca mexicana para modificar uno de sus rebozos con plumas que el actor utilizó como capa en el Fashion Week de Milán.

Además, resaltó que gracias a Luz Valdez pudo conocer a Feliciana Hernández, un encuentro “muy significativo para mí y mi equipo, nos lo quedaremos para siempre”, afirmó el actor de Wakanda en un comunicado en sus redes sociales, donde además compartió una imagen de esta reunión y explicó el proceso minucioso que hace esta artista tejedora.

De los encuentros más felices en mi vida, esto es importante para mí y con esto me voy a dormir esta noche. ¡Gracias! pic.twitter.com/Te1g8bkx0S — Tenoch Huerta Mejía (@TenochHuerta) April 9, 2023

¿Qué denunció Luz Valdez?

Luz Valdez, creadora de contenido que se enfoca en promover la cultura mexicana, especialmente los trajes y prendas tradicionales, explicó que la artesana originaria de Michoacán se acercó para que le ayudara a denunciar que esa prenda que tanta sensación causó con Tenoch fue modificada sin su autorización y, además, no se le dio su crédito.

Feliciana Hernández, explicó Luz Valdez, le vendió un rebozo a un intermediario sin saber que llegaría a la marca Hijos del Maíz, una tienda que ofrece productos inspirados en culturas mexicanas y algunos hechos por artesanos.

La prenda de Feliciana se cortó para poder crear la famosa capa de plumas, pero nunca fue consultada. La marca sacó a la venta la prenda bajo el nombre de la diseñadora Diana Buendía.

Luego de la controversia, tanto Hijos del Maíz como el colectivo Poder Prieto, que trabaja de la mano con Tenoch Huerta, salieron a disculparse con Feliciana Hernández.

“Aunque nosotros no somos responsables de la empresa Los Hijos del Maíz, es innegable que existe un vínculo entre ellos y nuestro colectivo”, indicó Poder Prieto.

Además les dejamos nuestra postura: pic.twitter.com/gwkdNLgl65 — Poder Prieto (@poderprieto_mx) April 7, 2023

Sin embargo, este colectivo, a través de comentarios en redes sociales, descalificó a Luz Valdez por ser una influencer y aseguró que Feliciana Hernández jamás pidió ayuda a la joven.

“Estoy cansada de sus descalificaciones, de sus chantajes, de la violencia psicológica que han ejercido sobre mí y de sus acusaciones falsas”, expresó Luz entre lágrimas en un nuevo video.

Por último les comparto la llamada o el “Contacto” que Poder Prieto dice que hizo conmigo .

#apoyo





#fypシ #viralmexico

La respuesta de Tenoch

Ante la polémica, Tenoch Huerta explicó que se enteró tarde de lo que sucedía, pero “a pesar de no haber estado al tanto de los hechos, ni cuándo y cómo ocurrieron por estar trabajando, formo parte de un colectivo que es valioso para mí y no puedo ignorar lo sucedido. Estuvo mal y solo afecta nuestra lucha, definitivamente hay que meditar y corregir”.

Asimismo, admitió que dentro de Poder Prieto “hubo un mal manejo en redes sociales, con mensajes desafortunados, sin total conocimiento del caso, poco claros, escritos desde la tripa y no desde el corazón con Luz Valdez. Definitivamente no es la forma en afrontar diferencias, conflictos o resolver problemas”.

#fypシ #viralmexico

También reconoció que la firma Hijos del Maiz “cometió errores en el proceso, la trazabilidad, hubo intermediarios y no se constató de primera mano mucha de la información proporcionada”, aunque, dijo, ya se disculparon.

COMUNICADO @luzvaldezg #FelicianaHernandezBautista #HijosDelMaíz @poderprieto_mx pic.twitter.com/TuoX8H7ivm — Tenoch Huerta Mejía (@TenochHuerta) April 9, 2023

Mencionó que esta situación de intermediarios y diseñadores que no dan el crédito de los artesanos se repite siempre: “les tratan mal y hacen pagos ofensivos para después cobrar lo que se les da la gana”, por lo que urgió a que esto sea regulado.

Así, Tenoch Huerta indicó que sigue en pie la relación que él y Poder Prieto tienen con Feliciana Hernández, su familia e Hijos del Maíz y otros artistas “ para que su arte tenga el lugar que le corresponde”.