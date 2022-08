Del fracaso al éxito: así recuerda Terry Crews su audición para ¿Y dónde están las rubias?

Muchas de las escenas de la película ¿Y dónde están las rubias? se han logrado inmortalizar en memes y videos que prevalecen después de 18 años de su estreno, pero sin duda aquella que protagonizó Terry Crews es de las más queridas.

Su participación en el filme se inmortalizó cuando, arriba de su auto deportivo y acompañado de una de las rubias, cantó con mucha pasión el tema de Vanessa Carlton, A Thousand Miles.

El actor no imaginó el éxito que provocaría y lo bien que la pasó en la grabación, ya que horas antes de audicionar para el papel tuvo un terrible fracaso en otra prueba para la serie de televisión My Wife and Kids.

Durante una entrevista, Crews describió su primera audición como la peor de la historia, a pesar de que asistió con la mejor actitud y pensó que le iría genial.

“Ni yo me hubiera dado el trabajo”, explicó entre risas.

Después de eso, su agente le dijo que tenía otra audición, ahora para la película protagonizada por los hermanos Wayans y contrario a lo que creía, su mala experiencia se convirtió en uno de sus mejores trabajos.

“Fui y resultó increíble, y fue el mismo día de mi primera audición. Después de ese fracaso ya no te importa nada, solo vas y lo haces”.

Era mi personaje y tenía total libertad

El director, Keenen Ivory Wayans, quedó impactado por lo bien que lo había hecho y felicitó al actor por la forma en que conectó con el personaje, pero Terry todavía no lo creía.

Fue cuando comenzó a grabar que entendió que se sentía muy cómodo con el personaje de Latrell Spencer y cada una de sus escenas fue divertida y fácil de hacer para él.

Keenen le dio total libertad para su actuación, lo que hizo que por primera vez se sintiera en confianza como actor, logrando hacer sus tomas con tal facilidad que no se sentía en el trabajo.

“La escena de la canción la hice en una sola toma. Cualquier escena que hice fue agradable”.

Finalmente en la premiere recibió elogios y le aseguraron que se había robado el protagonismo de la película. Para él, trabajar en ¿Y dónde están las rubias? le cambió la vida.