Thalía reaparece y habla de la muerte de su hermana Ernestina Sodi: me siento muy vulnerable

Ernestina Sodi falleció el 9 de noviembre tras diversos problemas de salud, los cuales desencadenaron tras sufrir un infarto al miocardio, situación que derivó en la ruptura de la vena aorta , padecimiento que pasó pese a haber estado hospitalizada.

Tras la muerte de Ernestina Sodi, su hermana Thalía informó que se retiraría de las redes sociales desde el 11 de noviembre, debido a que necesitaba “sanar este dolor y tener un espacio para estar con Dios en paz”, detalló en su cuenta de Instagram.

A casi un mes de la muerte de su hermana, Thalía regresó a las redes sociales y compartió sus sentimientos y la forma en la que enfrentó la pérdida de su ser querido.

¿Qué dijo Thalía sobre la muerte de Ernestina Sodi?

Mediante su podcast, titulado Let’s zoom in juntos, Thalía reconoció que la muerte de Ernestina Sodi fue un shock para ella, pues la situación, además de afectarla emocionalmente, ocasionó que su físico sufriera estragos similares que le “hubiera pasado un tráiler por encima”.

Ha sido un shock, me siento como si me hubiera pasado un tráiler por encima, como si un caballo me hubiera mascado todo el cuerpo. Thalía.

Sin embargo, aseguró que a la vez se siente fuerte pese a que el evento fue “muy traumático” para toda su familia, debido a que considera que perdió a su hermana de forma “inesperada”.

No puedo procesar todavía su ausencia en este plano material, a mi lado, sus sonrisas, sus manitas. Thalía.

En palabras de Thalía, la muerte de Ernestina Sodi representa una pérdida irremplazable, además de que le duele la ausencia de su hermana.

Es una pérdida y es irremplazable.Thalía.

Además, la actriz compartió que debido a la enfermedad de Lyme que padece, cuando pasa situaciones de sorpresa, estrés o angustia, su sistema nervioso tiene repercusiones.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme es causada por la infección de bacterias Borrelia, las cuales son transmitidas por la mordedura de garrapatas, detalla la doctora Alejandra Ortiz-Medrano en TecSciencie del Tecnológico de Monterrey.

La bióloga especifica que el Lyme tiene síntomas muy variados y no en todas las personas son los mismos; sin embargo, los siguientes son los más comunes, que se presentan entre tres y 30 días después de la mordida de garrapata:

Fiebre

Dolor de cabeza

Cansancio

Dolor de articulaciones y músculos

Sumado a ello, las personas que padecen Lyme pueden presentar:

Ronchas

Salpullido

Debilidad en los músculos

Pulso cardíaco irregular

Dolor de espalda, caderas y piernas

Adormecimiento de manos y pies

Todas estas afectaciones pueden volverse crónicas y no desaparecer de por vida, causando artritis, dolor generalizado, cansancio extremo e ir limitando la calidad de vida de las personas.