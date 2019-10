The Claypool Lennon Delirium visita México por primera vez

En su nombre describen lo que presentan en el escenario, delirios que comenzaron con una pista de Astronomy Domine de Pink Floyd, los instrumentos en solitario e iluminado con luces rojas durante 4 minutos. Se presentaron por fin en México los músicos de The Claypool Lennon Delirium mientras las pantallas proyectaban planetas rosados.

Uno de los integrantes es el multi instrumentista Sean Lennon, hijo de John Lennon y Yoko Ono, de hecho su primera incursión musical fue en el proyecto de su mamá, The Yoko Ono Band.

"Qué onda mis carnales, qué chingón estar en México", dijo Sean durante su actuación en el Festival Hipnosis.

Sean Lennon nunca ha alardeado de su apellido, de hecho ha llevado una carrera hasta cierto punto discreta pero honesta.

Ha sacado varios discos como solista, del primero, Into the Sun de 1998, del que se recuerdan algunas apariciones de sus sencillos en MTV, sin que se mencionara a sus padres. Como solista ya se había presentado en México en el Corona Capital de 2014.

Les Claypool con un sombrero tipo bowler, cabello al hombro, un saco gris, pantalón café claro, salió a tocar el bajo.

Lennon, con gorra tipo militar y una bomber jacket, fue el primero en saludar con un: “Qué onda carnales, que chingón está mi México”.

Luego sonó “Blood and Rockets: Movement I, Saga of Jack Parsons - Movement II, Too the Moon”, en ese momento el público comenzó el baile psicodélico en un suelo encharcado.

Claypool en otro momento de pausa comentó que luego de años de estudiar español, lo único que sabe decir es: “¿dónde está la biblioteca?”

Lennon le siguió: Cómo se la están pasando. Espero que bien, la noche está muy linda. Que deje de llover, por ustedes.

Claypool: anoche sucedió algo peculiar, fue la primera vez que comimos chapuzones, estuvieron ricos.

Y fueron en ascenso, la batería se volvió más dura. Otras canciones de este set fueron: Cricket and the Genie, Easily Charmed by Fools, cerrando con Tomorrow never knows de The Beatles.

¿Cómo comenzó la aventura?

Sean tiene un proyecto alternativo llamado The Ghost of a Saber Tooth Tiger, al lado de Charlotte Kemp Muhl, quien es también su pareja sentimental.

En 2015, fueron la banda telonera de Primus. Les Claypool lo invitó a tocar en ese momento para un “palomazo” y el clic fue inmediato.

Al año siguiente, grabaron 11 canciones bajo el nombre de The Claypool Lennon Delirium.

Con dos discos, Monolith of Phobos del 2016, South of Reality de este año y el EP Lime and Limpid Green del 2017, generaron un stock de canciones que sus fans a pesar de la lluvia que predominó en el festival Hipnosis, se mantuvieron al pie del escenario.

Ambos han declarado que tienen gustos musicales y artísticos distintos, pero que se complementan.

Lennon asegura que este proyecto se trata de divertirse y así lo hacen, compartiendo ese sentimiento con sus seguidores.