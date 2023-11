The Cure cerrará con broche de oro el Corona Capital 2023

Después de cuatro años sin haber pisado un escenario en México, The Cure se alista para cerrar como headliner la última de las tres fechas del Corona Capital 2023.

Fue el 9 de octubre de 2019 cuando la banda encabezada por Robert Smith maravilló por última vez al público capitalino en el Foro Sol, en un concierto que tuvo dos encores previos a la despedida final. Antes de aquella noche, en 2013, The Cure grabó su nombre en el recuerdo de sus fanáticos con un show digno de recordarse que duró cuatro horas, en el que se atravesó un sismo.

Las presentaciones de Robert Smith y compañía han quedado marcadas para el público mexicano por la manera en la que se han dado, es por eso que las expectativas sobre su próximo concierto en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez son muy altas.

La visita llegará dentro de su “Shows Of A Lost World Tour”, que inició el año pasado. Así, con Robert Smith comandando el barco, The Cure hará sonar sus temas más emblemáticos con una alineación compuesta por Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O'Donnell, Reeves Gabrels y Perry Bamonte.

ADELANTOS DE UN NUEVO DISCO

Aunque siempre será un privilegio ver a una banda histórica como The Cure sobre la tarima, uno de los mayores atractivos que tiene el actual tour es el lanzamiento de un nuevo material discográfico. Han pasado 15 años desde el último álbum de estudio de la agrupación, “4:13 Dream”, y desde que se supo del regreso de The Cure al estudio, los fans empezaron a tener altas expectativas, generadas de igual forma por declaraciones de los miembros del grupo.

“Valdrá la pena la espera. Creo que es lo mejor que hemos hecho. Muchas canciones son difíciles de cantar y por eso me ha llevado un tiempo”, expresó Smith en 2019 durante una entrevista con Los Angeles Times.

Asimismo, en el verano del 2020, Roger O'Donnell dijo a Classic Pop Magazine: “Hace cuatro años le dije a Robert: 'Tenemos que hacer un disco más'. Tiene que ser el disco más intenso, más triste, más dramático y emotivo que jamás hayamos hecho. Él aceptó. Escuchando los demos, es ese disco. Creo que todos estarán contentos con ello”.

“Songs of a Lost World” es el nombre de la nueva placa musical, de la que algunas canciones han sido adelantadas desde principios de año durante los conciertos de la gira. Aunque el público no ha podido gozar del lanzamiento oficial del disco, es cierto que algunos de ellos se han ido repitiendo en las presentaciones y por lo tanto, hay una alta probabilidad de que suenen en el Corona Capital.

Entre esos temas señalados están “Alone”, “And Is Forever”, “I Can Never Say Goodbye”, “Endsong” y “A Fragile Thing”, que en total suman cinco de los 12 temas que el vocalista ha confesado que compondrán el álbum.

Por otra parte, además de las canciones inéditas, The Cure llegará a la capital mexicana con el impulso del relanzamiento de “Wish”, estrenado en 1992 y que el año pasado presentó su edición especial remasterizada correspondiente a su 30 aniversario.

DUEÑOS DE UN LEGAO ÚNICO

La música que The Cure ha creado ha marcado una época, llevándolos a ser considerados una banda de las más influyentes, transitando por un vasto universo de géneros. Desde su debut con “Three Imaginary Boys” en 1979, los originarios de Crawley, Inglaterra, encajaron en el gusto de los seguidores del rock alternativo y del rock gótico, a los que Robert Smith y sus compañeros se introdujeron también a través de la moda, la ropa, el maquillaje y los peinados.

Sin embargo, el paso de los años trae consigo cambios y aunque la esencia de The Cure siempre estuvo allí, para la llegada de los 90, algunas de las canciones de “Wish” como “Friday, I'm In Love” se distanció de la oscuridad del post-punk concebida hasta ese momento.

Pese a ello, The Cure logró mantener sus bases, haciéndose de audiencia que no los abandonó a pesar de sus vaivenes entre la melancolía, los elementos pop, la psicodelia o incluso el jangle pop, new wave y post punk. Prueba de ello fue la integridad con la que se compuso el álbum “Greatest Hits” del 2001, cuya portada mostró una icónica fotografía de Smith con las palmas de las manos abiertas.

“Creo que la gente nos admira, incluso si no entienden particularmente la música. Suena muy engreído, pero no se trata de mí, se trata de la banda. Nos hemos mantenido fieles a nosotros mismos. Si estás en una banda, te das cuenta de lo difícil que es. Creo que la gente admira nuestra tenacidad”, dijo Robert Smith a The Guardian en 2018.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Cure (@thecure)

Las imperdibles para el Corona Capital

El repertorio de The Cure es amplio, tanto en números y en ritmos, pero las piezas favoritas se mantienen. Prueba de ello, es que durante las fechas previas de “Shows Of A Lost World Tour” ha habido temas inamovibles. A continuación, algunos de ellos:

“Pictures Of You”: Incluida como sencillo en el álbum “Disintegration” de 1990, compuesta a raíz de que Smith encontrará una foto de su esposa dentro de una cartera, después de un incendio en su casa.

“Lovesong”: Otro sencillo de “Disintegration” considerada la canción de amor por excelencia de The Cure, poseedora de una letra sencilla que la catapultó a, en su momento, ser la canción más popular de la banda en Estados Unidos.

“Lullaby”: Canción que retrata a través de metáforas el pasado de adicciones de Roberth Smith, también popular por ser poseedora de uno de los videoclips más icónicos de The Cure.

“Friday I'm In Love”: Una de las canciones que fueron más contrastantes a la faceta gótica de The Cure, misma que se convirtió en la cara del álbum “Wish” y que gracias a su ritmo contagioso fue la canción más popular del repertorio del grupo por un largo tiempo, siendo piedra angular del repertorio hasta la fecha.

“Boys Don't Cry”: Uno de los sencillos con los que todo comenzó, adelantada a su época por poner en la conversación la fragilidad masculina. Fue incluida en el álbum debut “Three Imaginary Boys” de 1979.

The Cure cerrará una edición más del Corona Capital el próximo domingo 19 de noviembre a las 23:00 horas, con un espectáculo desde el escenario principal del evento.