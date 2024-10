The Cure estrenará su nuevo disco "Songs of A Lost World" con show en vivo

La banda británica The Cure celebrará el lanzamiento de su disco “Songs of A Lost World” con un show en vivo que se realizará en el Teatro Troxy de Londres, el próximo 1 de noviembre, misma fecha del lanzamiento a nivel mundial del primer material discográfico después de 16 años.

En su cuenta de Instagram, el grupo adelantó que la presentación se transmitirá en YouTube para todo el mundo, a lo que sus fans celebraron esta noticia, y externaron su deseo de que la agrupación vuelva a salir de gira pronto.

“Espero hagan un tour de nuevo, apenas conocí su música hace un año, y me perdí su show por únicamente dos meses”, escribió una usuaria en su publicación.

La venta de boletos para este concierto, que espera recibir a tres mil personas, iniciará el 17 de octubre a las 8:00 horas (tiempo de México), y por cada boleto vendido, se destinará una libra (aproximadamente 25 pesos mexicanos) a la organización no gubernamental On War Child, dedicada a apoyar a los pequeños que sufren los estragos de la guerra.

El material se lanzará en distintos formatos físicos: un LP, un 2LP Master de media velocidad de Miles Showell Abbey Road, un LP de color mármol, doble casete, CD, un paquete de CD de lujo con Blu-ray con una versión instrumental del disco y una mezcla Dolby Atmos.