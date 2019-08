The Cure revive concierto histórico en el Hyde Park de Londres

Es 7 de julio de 2018 en Londres, el público que se ha congregado a la sexta edición del British Summer Time Hyde Park en Londres ya ha visto las actuaciones de Interpol, Goldfrapp y Editors, entre otros, pero todos esperan el momento estelar: el show de The Cure, quienes han elegido esta fecha y escenario para celebrar sus 40 años de trayectoria.

Robert Smith, Simon Gallup, Roger O'Donnell, Jason Cooper y Reeves Gabrels están sobre el escenario, y una masa de asistentes con las manos arriba y los gritos a tope los reciben calurosamente. El vocalista de la banda sonríe ligeramente, un tanto incómodo por la luz del Sol que aún no se oculta pero que minuto a minuto va abriendo paso a la noche, el hábitat perfecto del grupo.

“No puedo hablar hasta que el Sol se oculte”, dice Robert Smith con una sonrisa cómplice que su público entiende de inmediato. El músico porta una guitarra con las fechas 1978-2018 y el escrito Citizen, no subject (Ciudadano, no súbdito), misma frase que lo acompañó durante la gira de The Cure en 2012 y con la que expresa su desagrado por la monarquía británica.

Tim Pope, quien ha trabajado con la banda en sus icónicos videos Friday I’m in love, Lullaby y Boys don’t cry, entre muchos otros, es el encargado de dirigir y registrar cada momento de este show para plasmarlo en el concierto documental The Cure: Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park, el cual se proyectará de manera exclusiva por Cinépolis este 29 de agosto en más de 80 salas en 30 ciudades del país.

Un escenario que se asemeja a un bosque, con dos árboles a los extremos siendo testigos íntimos del show, alberga a la banda. Plainsong, Pictures of you y High son las primeras canciones de más de una veintena que suenan ante los 65 mil fans que se han dado cita para este show.

Son esos seguidores los mismos que alzan sus teléfonos celulares para registrar el histórico momento, o que cantan los temas letra por letra, mientras otros en el fondo se agitan de la emoción. Aquellos en la pantalla no son tan distintos a los espectadores que en la sala ven el show y entre tema y tema comentan el regreso que The Cure tendrá a México el 8 de octubre con un concierto en el Foro Sol.

Pocas son las interacciones que la banda tiene directamente con el público, pues The Cure prefirió aprovechar el tiempo para cantar Lovesong, Just like heaven o Disintegration y mostrar su complicidad como banda con los gestos que se hacen entre ellos sobre el escenario.

Mientras más cae el Sol, más energía sale de la banda. Durante dos horas y 17 minutos, The Cure hace un recorrido por su trayectoria, desde sus tonos más oscuros hasta los más vibrantes. Es así como la banda británica celebra sus primeros 40 años de carrera y los deja plasmados en este material fílmico.