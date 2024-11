The Cure se escucha más en CDMX que en otra ciudad del mundo: Youtube

Los usuarios de Youtube de la Ciudad de México encabezan los números de escucha de la banda británica The Cure, al alcanzar un total de 7.7 millones de reproducciones durante los últimos 365 días, de acuerdo con información registrada por el sitio.

A la capital mexicana le siguen las ciudades de Santiago de Chile (6.3 millones); Lima, Perú (4.1 millones); Los Ángeles, California (3.7 millones); y Sao Paulo, Brasil (3.6 millones).

Según ese mismo reporte, las canciones “Just Like Heaven” (130 millones de escuchas), “Boys Don’t Cry” (126 millones) y “Friday I’m in Love” (129 millones) se encuentran entre las más escuchadas del repertorio de The Cure.

¿Cuántas personas vieron la presentación del disco de The Cure?

El pasado viernes 1 de noviembre, la agrupación encabezada por Robert Smith celebró el lanzamiento de su disco “Songs of a Lost World”, que estuvo acompañado por un concierto de tres horas celebrado en Londres, que se transmitió a nivel mundial por la plataforma.

YouTube informó que, durante los cuatro días posteriores al show, se registraron 1 millón 200 mil reproducciones, y para el corte del 7 de noviembre ya sumaba otras 100 mil más. Este material, el primero que lanzan en 16 años, se encuentra disponible en la plataforma digitales en la versión On Demand.

El año pasado la banda inglesa visitó México, se encargaron de cerrar la triple jornada del festival Corona Capital, por lo que sus seguidores se muestran ansiosos y atentos al posible anuncio de una gira mundial con su nuevo disco.