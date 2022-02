The good karma hospital llevó a Amanda Redman de regreso a su cultura originaria

La actriz británica Amanda Redman creció teniendo una fuerte conexión con la cultura hindú, pues su madre nació en India, y desde que ella era pequeña solían viajar a ese país constantemente, forjando así un vínculo especial con esa cultura.

En 2017 la vida la sorprendió, al ser invitada a sumarse a la serie The good karma hospital, creada por Dan Sefton, quien se desempeña como médico en la vida real, y estuvo en la primera línea durante la pandemia.

La producción se desarrolla en Sri Lanka. “Sabía mucho sobre la cultura, crecí con eso. Curiosamente había ido de vacaciones ahí un año antes que me ofrecieran el papel, al mismo lugar donde filmamos”, relata a El Sol de México la actriz, quien interpreta a la doctora Lydia Fonseca.

“(Cada temporada) permanecemos ahí durante cuatro meses, es mucho tiempo, pero tenemos días libres, y esos momentos los aprovecho para pasear y visitar los lugares que la gente me recomienda; he hecho muchos amigos ahí, constantemente me voy con ellos durante el fin de semana, y cada vez aprendo más”, apunta.

The good karma hospital, sigue los pasos de Ruby Walker, una joven doctora desilusionada con su trabajo, que viaja al sur de India para comenzar de cero. Ahí encuentra un trabajo en este hospital de bajos recursos, liderado por la excéntrica doctora Lydia.

Redman detalló que el rodaje se hace bajo las condiciones más realistas posibles, pues dadas las altas temperaturas y la humedad que prevalecen en ese lugar, es imposible contar con todo el maquillaje y producción que se acostumbra en televisión, por lo que se refleja en pantalla la verdadera precariedad con la que los médicos ejercen en esos lugares.

Sin embargo, en su opinión el mayor mérito de la serie es mostrar la empatía que tiene el personal médico en cualquier parte del mundo, algo que para ella ha sido un elemento muy cercano.

“Siempre he admirado a los doctores y las enfermeras, ellos salvaron mi vida. Me quemé gravemente cuando era niña, y estuve luchando contra eso durante mucho tiempo. Entonces siempre los he respetado”.

La actriz agregó que este mensaje cobra más relevancia ahora que estos profesionales se enfrentaron a una guerra contra un enemigo invisible, pero muy peligroso. “El Covid simplemente sacó a colación lo maravillosos que son, es la profesión más importante, son fantásticos”.

Al referirse a su personaje, aseguró que es un gran ejemplo de alguien que se guía por su vocación, y siempre vela por el interés de los demás. “Ama su trabajo, pero también tiene mucha compasión por sus pacientes. Verdaderamente se preocupa, y no tiene miedo de pelear por la autoridad para obtener lo que ella considera que es lo mejor para ellos”, finaliza.

The good karma hospital está disponible en Acorn TV.