The Hives, la banda del blanco y negro, vuelve a México: siempre ha sido positivo para nosotros venir

“Es como un número musical que ocurre en las calles”, describe el cantante sueco Pelle Almqvist, vocalista de The Hives, al referirse al video de su más reciente sencillo, “Rigor Mortis Radio”.

En dicho clip aparecen los cinco integrantes de la agrupación formada en 1993, portando sus ya tradicionales trajes blanco y negro, y haciendo una coreografía de baile al puro estilo de una boyband.

En entrevista con El Sol de México, el músico compartió que cuando grabaron se encontraban de gira en Reino Unido, y debido a la premura con la que debían completar el proyecto, optó por una idea aparentemente simple, pero que resultó ser original y divertida.

“Sólo teníamos dos semanas para hacer el video, en ese tiempo no puedes ponerle muchos efectos especiales, ni hacer algo… Sólo debíamos encontrar un lugar y filmarlo”, detalla el músico.

“La idea que se me ocurrió fue mostrar un rincón regular de Reino Unido. Haríamos cosas normales, estaríamos usando nuestros trajes, y en un ambiente normal haciendo cosas normales, y de repente la música llega y hacemos una rutina de baile, y termina y volvemos a la normalidad”.



Les tomó algunos días aprender los pasos, que estuvieron a cargo de una coreógrafa sueca que ha sido muy cercana a ellos. Todo el concepto lo crearon ellos mismos, y ella simplemente les ayudó a aterrizar ideas.

“Le mandaba videos y le comentaba cosas, y ella terminó convirtiéndolo en una coreografía, la mayoría fueron nuestras ideas”, explicó el líder de esta banda conformada por él, Nicholaus Arson, Vigilante Carlstroem, Dr. Matt Destruction y Chris Dangerous.

Disfrutan entrar al estudio

Este tema forma parte de “The Death of Randy Fitzsimmons”, su primer álbum en once años, que los ha llevado por una gira mundial, que aterrizará en México el próximo 5 de octubre.

Pelle compartió que el proceso de realizar un disco ha cambiado mucho durante estos años, y algo que extraña es la manera simple de grabar una canción. Ahora existen distintas herramientas para ayudar a los músicos, antes sólo se valían de un micrófono y una consola para mezclar, hecho que volvía más artístico el proceso.

“Lo que grababas, así sonaba. Eso significaba que debías aprender ciertas habilidades para hacer un buen disco. Ahora existe la tentación de arreglar las cosas en la computadora, y hay muchas otras formas de hacer música”.

Foto: Ebru Yildiz

En su opinión, eso resulta “emocionante para algunos géneros, como para la electrónica, por ejemplo. Pero para el rock and roll no estoy seguro si es mejor, es preferible pensarlo como la actuación que grabas”.

Los integrantes de los grupos más emblemáticos de Suecia en los últimos años, se sienten satisfechos por encontrarse en una posición cumbre dentro del rock, pues al inicio de su carrera esa era su meta.

El cantante recordó a grupos como AC/DC, The Cramps o The Ramones, que los inspiraron cuando eran jóvenes, y hoy le da gusto que los fans los admiren como ellos solían hacer con esos grupos.

“Lo que pensábamos que era una banda de rock en estándares de oro, queríamos ser lo que eso fuera. El estar en términos de que la gente hable de nosotros como habla de esas bandas, es un sueño hecho realidad”.

México les da una sensación positiva

Las presentaciones de The Hives en México comienzan el 5 de octubre en el Festival Tecate Supremo de Ciudad Juárez, para luego viajar al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el 8 de octubre, y al Parque Fundidora de Monterrey el día 12.

Respecto a su regreso, Pelle calificó como “una sensación positiva” estar en este país, pues los fans siempre les muestran buena energía y sus conciertos resultan increíbles.

“Definitivamente nos mantiene yendo hacia adelante a veces, saber que vamos a ir a México y tener esas multitudes y gente maravillosa. Siempre se ha sentido muy positivo para nosotros”, finalizó.