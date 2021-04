The Hives regresó a México de manera virtual

Dos años después de su última presentación en nuestro país, The Hives volvió a México para ofrecer un concierto aunque en esta ocasión fue de manera online como parte del Festival Pal’ Norte Virtual.

La agrupación sueca fue una de las presentaciones estelares del encuentro que se realizó este sábado en su portal oficial. Come on y Main Offender fueron los primeros temas que tocaron y donde soltaron la energía que les caracteriza sin importar que el público frente a ellos fuera creado de manera digital para asemejar la emoción de un festival musical.

Con un español que ha perfeccionado en sus visitas por Latinoamérica, Per Almqvist, el vocalista del grupo, dio la bienvenida al público que los siguió a la distancia en esta transmisión.

“Hola, mis queridos amigos mexicanos, qué bueno estar de regreso en México. Hemos estado en esta parte de Monterrey antes. Nosotros somos los Hives. Ahora, una canción nueva que se llama I Am Alive”, dijo el cantante a su público.

El vocalista de The Hives se refirió en varias ocasiones a su público como “mis amigos mexicanos”. Y en una de ellas lamentó que no hayan podido regresar a nuestro país aún para ofrecer un concierto presencial.

“Es muy malo que no pudimos ir a visitar y tocar para ustedes, pero lo estamos haciendo de esta manera y eso tendrá que ser suficiente. No podemos esperar para regresar a Pa’l Norte, estuvimos ahí hace dos años y queremos regresar”, mencionó.

@thehives nunca dejará de sorprendernos con sus increíbles shows 🔥 #TecatePalNorteVirtual pic.twitter.com/laKgQmrVIK — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) April 18, 2021 Tremendísimo @TheHives en el #TecatePalNorteVirtual

Buena forma de pasar el encierro. pic.twitter.com/7VqZm4hVpy — Julián Leonardo boop/bop/beep (@The_Tripman) April 18, 2021

See Through Head, Go Right Ahead, Good Samaritan, Walk Idiot Walk y Won't Be Long fueron algunas de las canciones que siguieron en el setlist de 12 temas que el grupo interpretó en esta presentación.

Entre una canción y otra, The Hives fue perdiendo el control con los sacos a medio caer, el cabello despeinado y el sudor en sus frentes provocado por la velocidad de sus interpretaciones y el constante movimiento que realizaron algunos miembros durante el show.

Antes de despedirse, The Hives recordó que Paint A Picture fue una de las canciones que tocaron la primera vez que vinieron a México. “Y ahora lo haremos para todo el mundo desde el espacio. Esta canción debe empezar con todos ustedes aplaudiendo”.

Foto: Festival Tecate Pal Norte

The Hives se despidió del escenario con Hate To Say I Told You So y Tik Tik Boom, ya con el cansancio notorio.

Esta fue la primera edición del festival Pa’l Norte Virtual, donde se diseñaron escenarios que en el fondo tuvieron el icónico león imagen del encuentro. Aunque The Hives realizó su presentación frente a una pantalla verde, el público pudo admirar el trabajo de diseño que incluyó un escenario gigante lleno de luces y un público virtual que acompañó las actuaciones.

