The Hives y Miles Kane preparan el escenario para los Artic Monkeys

A un día de haberse presentado en El Plaza Condesa, el cantante inglés, Miles Kane fue el encargado de iniciar uno de los espectáculos más prometedores del año, el de los Artic Monkeys.

Poco a poco tanto las gradas como la pista se fue llenando para poder escuchar al ex integrante de la banda The last shadow puppets.

Con unas líneas blancas en los pómulos y con toda la energía, Kane interpretó canciones como Loaded, Rearranged, Coup the grace y Dont forget Who you are, entre otras.

También, como segundo teloreno se presentó la banda de garage rock sueca, The Hives.

🎶 Miles Kane [ @MilesKaneMusic ] quien también forma parte de la banda The Last Shadow Puppets, se presenta en el Foro Sol, antes de los Arctic Monkeys.



📸 Roberto Hernández pic.twitter.com/kOc1Il9xV8 — El Sol de México (@elsolde_mexico) 25 de marzo de 2019

"Nunca silencio"

Con un foro a punto de llenar, la banda sueca The Hives, llevó a cabo su segunda presentación de las tres que tiene agendadas en la ciudad.

Vestidos con sus característicos trajes blancos con negro e intentando expresarse en español durante todo el show, los músicos empezaron enérgicamente su presentación con la canción Come on.

Pelle Almqvist, vocalista de la agrupación afirmó el público se encontraba ante "la mejor banda de música sueca" e interpreto Walk idiot Walk.

"¿Señoritas, señores están listos?" grito Almqvist antes de interpretar Main offender y preguntó si la música estaba siendo fantástica a lo que él mismo respondió "¡claro que sí son los Hives!" y presento una canción nueva tilulada Paint the picture "para ti" comentó.

🎶 Ahora en el Foro Sol se presenta la banda de garage rock sueca, The Hives, los segundos teloneros de los Arctic Monkeys



📸 Roberto Hernández https://t.co/sRpTuG80Pg pic.twitter.com/a2uIKFG48z — El Sol de México (@elsolde_mexico) 25 de marzo de 2019

Después de Go out ahead, la considerada una de las mejores bandas de rock en vivo, expresó que en sus presentaciones no debería haber silencio, por lo que invitó a gritar al foro, que ya con pista y gradas llenas respondía al cantante que comenzaba a interpretar la canción Good Samarithan.

"¡Todos mis amigos las manos arriba! " gritó Almqvist para que la gente cantara Wont be long, canción con la que se se quedaron inmóviles por unos segundos y tras los gritos de la audiencia la banda siguió con su show recordándo nuevamente "¡nunca silencio!" y dieron inicio a I hate to say i told you so.

Im Alive fue la penúltima canción de su show y tras presentar la multi coreada canción Tick Tick boom el vocalista comentó, "de nada mis amigos mexicanos nosotros somos Hives, ¡Muchas gracias!, Y para finalizar Almqvist grito "¡próxima parada Artic Monkeys!" a lo que el público respondió con gritos de emoción.