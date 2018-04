The Killers enciende una vez más el Foro Sol

Con un escenario lleno de luces al estilo Las Vegas, The Killers ofreció el tercero de cuatro conciertos en México en el Foro Sol como parte de su gira Wonderful Wonderful, con la que promocionan su quinto álbum de estudio bajo el mismo título.



Aunque el horario indicaba que la banda proveniente de Las Vegas comenzaría a tocar a las 21:30, el inicio se adelantó unos minutos debido a la lluvia con el tema que da nombre al tour, para seguir con “The Man”.

“Hola México. Bienvenidos a nuestro maravilloso show, somos The Killers”, dijo Brandon Flowers, vocalista de la banda, con un perfecto español antes de continuar con “The Man”, “Somebody Told Me” y “Spaceman”.

El show de dos horas contó con un recorrido por sus cinco álbumes con temas como “Human” “Miss Atomic Bomb”, “Read My Mind” y “All the ThingsThat I’ve Done”, además de las baladas “Rut” y “A Dustland Fairytale”, donde el público iluminó el Foro Sol con sus celulares.

La sorpresa llegó durante “For Reasons Unkown”, cuando la banda invitó a José Luis, un fan que subió a tocar la batería de este tema, sorprendiendo a Flowers y al público, quien lo despidió con un grito coreando su nombre.

The Killers siguió su noche con “The Calling”, “Just Another Girl” y “When You Were Young” con Brandon Flowers vistiendo un traje dorado que provocó gritos, silbidos y halagos del público. La noche concluyó con “Mr. Brightside” y la promesa de regresar, así con un grito de despedida diciendo “Los amamos”.

La banda terminará su gira este sábado cerrando la primera edición del Corona Capital Guadalajara, y continuará con otras presentaciones en Australia, Estados Unidos y Europa.