The Killers regresa a México, ¿cuándo y en qué ciudades se presentarán?

The Killers regresa a México. Después de un largo año, la banda de rock vuelve a tierras mexicanas para celebrar sus 20 años de carrera con tres fechas en la República Mexicana, tras su éxito en el Pa'l Norte.

Si eres fan de la banda liderada por Brandon Flowers, continúa leyendo todos los detalles para que asegures tu boleto para The Killers en alguna de las distintas fechas que anunciaron en México.

The Killers contará con un setlist conformado por canciones como Somebody Told Me, Read My Mind, e incluso Mr. Brightside. Por ello no te puede perder ninguna de las fechas, y más si te quedaste con las ganas de verlos, en caso de no haber podido asistir al Pa'l Norte.

¿Cuándo viene The Killers a México 2024?

Para celebrar sus 20 años, The Killers se presentará en las siguientes ciudades de México:

Ciudad de México: 5 de octubre , en el Foro Sol

, en el Foro Sol Guadalajara : 3 de octubre, en el Estadio 3 de marzo

: 3 de octubre, en el Estadio 3 de marzo Monterrey: 9 de octubre, en el Estadio Banorte

Preventa para los conciertos de The Killers en México

De acuerdo con un comunicado de Ocesa, la preventa para los conciertos de The Killers en México 2024 inicia el 9 de mayo en punto de las 14:00 horas, para todas las ciudades. Toma en cuenta que solo podrás acceder a ella si tienes una tarjeta de crédito o débito Citibanamex.

En caso de que quieras asegurar tu boleto, te recomendamos ingresar minutos antes de las 14:00 horas, para obtener un lugar en la fila virtual, para que cuando inicie la preventa no te enfrentes con un turno lejano para comprar.

En caso de no tener una tarjeta Citibanamex, deberás esperar un día después, el 10 de mayo, para acceder a la venta general en las taquillas de los inmuebles o a través de Ticketmaster.

¿Cuáles son los precios para The Killers en el Foro Sol?

Aunque aún no hay información confirmada, este es un estimado de precios que podrán tener, los cuales se establecerán minutos antes de la preventa:

General A: 2 mil 663.60 pesos

General B: mil 443 pesos

Naranja A 2 mil 903 pesos

Naranja B mil 805 pesos

Naranja C 829 pesos

Verde B: 2 mil 171 pesos

Verde C mil 195 pesos

¿Quiénes son The Killers?

The Killers es un cuarteto de rock creado en Las Vegas, en 2002. Está integrado por Brandon Flowers, cantante y tecladista, Ronnie Vannucci, baterista, Dave Keuning, guitarrista, y Mark Stoermer, bajista.

Entre los diversos reconocimientos que ha recibido la banda están múltiples nominaciones en los premios Grammy, American Music Awards, MTV Video Music Awards, entre otros.