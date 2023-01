The Last of Us desbanca a La Casa del Dragón en HBO: de qué trata la adaptación del videojuego

El pasado domingo se estrenó el primer episodio de The Last Of Us en HBO, una adaptación del popular videojuego de Playstation que lleva el mismo nombre, desbancando a una de las series más populares del 2022, La Casa del Dragón, que se hizo de varios galardones importantes en la industria.

The Last of Us cuenta con dos videojuegos, el primero se estrenó en 2013 y la secuela en 2020, es exclusivo de la empresa japonesa Playstation, y entre ambos han vendido más de 40 millones de copias de todo el mundo.

Una historia de amor y supervivencia

La serie de videojuegos de acción The Last of Us fue producida por la compañía Naughty Dog y distribuida por Sony Computer Entertainment. La primera entrega aborda la supervivencia de Joel y Ellie, quienes intentan sobrevivir a una pandemia de mutaciones en Estados Unidos y que causa canibalismo en los infectados, cabe decir que fue el Juego del Año por sus mecánicas innovadoras y principalmente, por su trama que cambia la forma de jugar entregas de supervivencia.

La secuela ocurre cinco años después y aquí encarnaremos a Ellie, quien buscará venganza por einovadol asesinato de Joel. Ambos juegos fueron reconocidos por la manera en que entrelazan la cuestión del amor, lealtad, redención, la soledad, la violencia, a la vez que aborda la condición y fragilidad humana desde la infección y la posterior transformación de las personas en caníbales.

The Last of Us: ¿cómo fue recibida?

La serie aborda la trama contada anteriormente, el destino de un par de supervivientes se entrelazan para sobrevivir a un mundo post-apocalíptico lleno de caníbales.

Entre los protagonistas está Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie), a quienes recordaremos por el papel en The Mandalorian, spin off de la franquicia Star Wars y por Lyanna Mormont, una doncella guerrera del universo de Game of Thrones.

The Last of Us tuvo una recepción apabullante, Los Angeles Times la nombró como "la serie juega en otra liga", y aseguró que no es necesario conocer la franquicia de videojuegos para disfrutar de esta producción que es "un cuento que mezcla amor y salvajismo, desinterés y desesperación".

También, San Francisco Chronicle la calificó una serie que va más allá del videojuego: "no es sólo la mejor adaptación de un videojuego, sino la mejor serie, punto".

Sin duda, The Last of Us fue elogiada por ser una adaptación fidedigna de los videojuegos en que se inspira, ejemplo de ellos es la crítica de la revista Empire que remarcó el hecho de que es "la mejor adaptación de un videojuego que jamás se haya hecho", apreciación compartida por The Daily Beast, que aseveró que la serie dará fin a los debates y estigmas sobre cómo adaptar videojuegos a la pantalla chica o grande.

“HBO’s next big hit” - Rolling Stone#TheLastOfUs premieres tonight at 9PM on @HBOMax. pic.twitter.com/SHUTWqfqbo — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 15, 2023

En la plataforma Rotten Tomatoes debutó con 99 por ciento de aprobación, mientras que las personas la calificaron en HBO con un 96 por ciento.

