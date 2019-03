The Rolling Stones pospone gira en EU y Canadá por la salud de Mick Jagger

Los Rolling Stones pospusieron una gira por Estados Unidos y Canadá, anunció el sábado el cantante Mick Jagger, quien dijo que espera volver pronto a los escenarios.

"A todos nuestros seguidores en Estados Unidos y Canadá que habían comprado boletos, lo siento mucho. Realmente odio decepcionarlos así. Estoy devastado por tener que posponer la gira, pero trabajaré muy duro para volver a los escenarios tan pronto como pueda. Una vez más, pido disculpas a todos", dijo el carismático cantante de la banda en su cuenta de Twitter.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone. — Mick Jagger (@MickJagger) 30 de marzo de 2019 pic.twitter.com/ZsUlAPQkRA — The Rolling Stones (@RollingStones) 30 de marzo de 2019

De acuerdo a la revista Rolling Stone, la banda pospuso 17 conciertos en una gira que comenzaba el 20 de abril en Miami y concluía el 29 de julio en Canadá.

"Los médicos han informado a Mick Jagger que no puede salir de gira en este momento porque necesita tratamiento", dijo la banda en un comunicado en su cuenta de Twitter. "Los médicos le han dicho a Mick que se espera que se recupere por completo para poder volver a los escenarios lo antes posible".