The Sky is everywhere, de Josephine Decker, muestra la realidad d los adolescentes

La cineasta Josephine Decker (Shirley, Madeline's Madeline) se recuerda a sí misma como una adolescente obsesionada con la música clásica, con un gran compromiso con sus estudios, y para quien el darle un beso a un chico representaba algo enorme.

Convencida de que estos valores no se han perdido del todo en las nuevas generaciones, la también productora aceptó el reto de dirigir The sky is everywhere, donde lejos de mostrar a una juventud envuelta en drogas y sexo, se plasma un lado positivo de esta etapa de la vida.

“Mucho del entretenimiento que tiene en su elenco a adolescentes, es honestamente más para adultos. Los verdaderos jóvenes, considero, están realmente más emocionados de verse en una versión más optimista de sus vidas en el cine. Creo que ese es el por qué una película como A todos los chicos de los que me enamoré, fue un hit”, declaró a El Sol de México.

Josephine externó su agradecimiento porque se dé una ventana a este tipo de proyectos, pues como madre le interesa que sus pequeños tengan opciones de entretenimiento aptas para su edad, y le honra tener la oportunidad como creadora de contar estas historias.

“Como madre, quiero que mis hijos estén expuestos a cintas y contenido donde las personas están luchando por descubrir su verdadero yo. De alguna manera hice este proyecto para mi versión joven”.

The sky is everywhere está basada en la novela homónima de la autora estadounidense Jandy Nelson, quien también estuvo a cargo del guión. Sigue los pasos de Lennie (Grace Kauffman), una joven prodigio de la música, cuya vida se trunca con el repentino fallecimiento de su hermana.

Mientras busca la manera de recuperarse del trágico suceso, se ve envuelta en un conflicto amoroso entre el novio de su hermana (Pico Alexander) y el chico nuevo de su escuela (Jacques Colimon). Con ayuda de su vívida imaginación, aprenderá cómo lidiar con la pérdida y el primer amor.

“A pesar de que también presenta una realidad aumentada (la realidad que está en la mente de Lennie), espero que muchos niños que tocan y aman la música, que se enamoran fácilmente y están lidiando con la pérdida, puedan reconocer su viaje en la protagonista”, expresó la cineasta.

Para la parte musical, Grace y Jacques tomaron clases de música y baile durante el rodaje. La actriz platicó que eso los ayudó a conectar más con sus personajes, y para ella convirtió a este proyecto en uno de los más divertidos de su carrera.

“Musicalmente aprendí a tocar el clarinete, por alrededor de cuatro meses antes de que empezáramos a grabar, me divertí mucho, aunque era un poco aterrador, pero agradezco haber conocido cosas nuevas”, compartió.

The sky is everywhere está disponible en la plataforma Apple TV +, es apta para todo público.