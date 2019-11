The Strokes deja con ganas al Corona Capital

Aunque la vibra del público no bajo en ningún instante, The Strokes dejó con ganas de más a varios seguidores al terminar su presentación como estelar en el Corona Capital alrededor de 15 minutos antes del tiempo que tenían previsto.

La banda liderada por Julian Casablancas cerró su presentación con Last night y dejó el escenario sin despedirse del público, lo que desconcertó a algunos asistentes que pedían más y otros que tiraron algunos insultos a la banda.

Desde la mitad del show, Julian Casablancas, vocalista de la banda, paro por minutos el show para comentar al público en tono de broma: “Sé lo que están diciendo. You suck (apestas)”, provocando que algunos fans gritaran “¡Ya canta!”, más de una vez.

A pesar de este incidente, la mayor parte del público disfrutó bailando, saltando y coreando temas como I can’t win o The other side.

Sin importar si traían grandes mochilas o la cerveza en mano, chavitos, adultos o chavorucos movieron aunque sea una vez las piernas para seguir el ritmo de Heart in a cage, You only live once o The modern age, que fueron con las que el grupo dio inicio a su presentación alrededor de las 22:30 horas.

“¿Necesitan un descanso?”, gritó Julian Casablancas, vocalista del grupo al ver cómo el público de enfrente no paraba de saltar. “¡Claro que no! ¡Te he esperado por meses!”, le reviró una fan en la zona media, lo que causó algunos gritos de “¡Te amo, Julian!”, justo atrás de ella.

Con un juego de luces similar al de una patrulla policiaca, la banda respondió a la emoción con New York City Cops, para después bajar el ritmo con algo más calmado como Under control, “Gracias. Es una bella noche”, fue una de las pocas frases que el vocalista lanzó al público. La locura se desató poco después con Reptilia.

The Stroke fue el acto principal en el primer día de actividades del Corona Capital, el cual reunió a 95 mil fans que disfrutaron de presentaciones como las de Weezer, Two Door Cinema Club, Travis, Franz Ferdinand y Noah Cyrus. Para este domingo se espera el debut en México de Billie, así como las presentaciones de Interpol y Keane, entre otros.