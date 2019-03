Netflix se inspira en cómic para The Umbrella Academy

43 mujeres en el mundo dan a luz el mismo día sin haber estado embarazadas, un millonario se dedica a rastrear a los recién nacidos para adoptarlos y consigue a siete de ellos, mismos que entrenará y convertirá en superhéroes para salvar el mundo. La conformación de la inusual familia se desintegra al pasar de los años hasta que el misterio de la muerte del padre y el advenimiento del apocalipsis hace que se reúnan.

Así comienza The Umbrella Academy, la nueva serie de Netflix, inspirada en el cómic de Gerard Way, cantante y compositor de la banda desaparecida My Chemical Romance.

Diego Hargreeves, grosero, rencoroso, desconfiado y el más hábil combatiente de los hermanos, es el personaje al que David Castañeda, actor mexicano, da vida en esta nueva serie.

En su paso por México Castañeda habló con El Sol de México de su nuevo proyecto que él denomina como “el más grande hasta ahora” de su carrera actoral, “estoy en las nubes”.

El actor se suma a la lista de los mexicanos abriéndose puertas en el extranjero, y con este papel Castañeda rompe el lugar común que ocupan los personajes latinos en la pantalla.

“Cuando llega un papel me gustaría, y yo pienso para esa ruta vamos, no tiene que ser únicamente un mexicano, puede ser cualquier persona que puede dejar una historia, específicamente cuando es universal igual que Diego, que en los cómics no es latino”.

Aunque David considera que ese tipo de representaciones estereotipadas sobre la cultura latina se encuentran fuera de su alcance “uno intenta hacer algo, pero eso está fuera de mi control, yo lo único que puedo hacer es dar mi mejor trabajo y ponerlo ahí, la gente que vino antes de mi puso tanto esfuerzo y gracias a ellos aquí estoy en este momento”.

También llamado Número dos en la serie, el personaje de Castañeda es un “niño en un cuerpo de un hombre” según dijo el actor que también tuvo que prepararse físicamente para el papel y aseguró ser completamente diferente a Diego, “tuve que aprender a usar las navajas y también quién es Diego, yo no soy nada como él, yo soy muy amable y respetuoso, obviamente tengo una familia muy amorosa y él viene de otra infancia y para mí tratar de darle justicia a él, fue lo que me gustó”.

Por otra parte, el autor del cómic ha comentado en algunas entrevistas que todos los personajes tienen un poco de él mismo y en los diversos encuentros Way ha tenido con el intérprete de Diego, le ha demostrado sentirse contento con su trabajo:

“Está muy orgulloso, dice que no se puede imaginar a otra persona jugando el papel y a mí me da mucha satisfacción” declaró Castañeda, quien pasó siete meses filmando con jornadas de 15 horas diarias al lado de sus compañeros “uno tiene que formar una relación con ellos, la verdad nosotros somos como familia porque al principio obviamente no nos conocíamos y mientras más trabajábamos más nos llevábamos y ahora somos amigos” expresó.

Aunque el actor no tiene más planes por el momento y confesó no saber si existirá una segunda parte de la serie y sobre colaborar con proyectos nacionales comentó que, aunque todavía no existe ninguno, “me gustaría mucho”.

Para finalizar Castañeda aseguró que la audiencia “va a poder relacionarse con alguno de los personajes y van a poder sentir como crecen individualmente y también como familia”.