The World is a Vampire: fecha, horarios y el cartel encabezado por The Smashing Pumpkins

El 2023 es un año en el que los festivales de música estarán al por mayo y para muestra la primera edición del The World is a Vampire, un nuevo evento que llegará para conquistar al público mexicano.

En esta ocasión te revelaremos la fecha del magno evento, el lugar donde se llevará a cabo y el esperado cartel que está encabezado por nada más ni nada menos que The Smashing Pumpkins.

¿Cuándo y dónde será The World is a Vampire?

El festival de música rock será el próximo 4 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México, así que una vez más los capitalinos tendrán la fortuna de disfrutar a algunos de los mejores artistas del género.

Incluso aquí te dejamos un mapa de cómo estará distribuido el evento.

Conoce lo que será nuestro mundo. 🔥 ¡Nos vemos el sábado en #TheWorldIsAVampire! 😈



No te quedes con las ganas. 🤘



🎟️ en https://t.co/yW3g8BM4cE pic.twitter.com/istR6TKoQ4 — The World Is A Vampire (@TWIAV_Mx) March 2, 2023

Cartel de The World is a Vampire

The Smashing Pumpkins protagonizan el cartel de The World is a Vampire seguidos de Interpol, El Shirota, The Warning, Pete Hook & The Light, Acid Waves.

Asimismo, podrás disfrutar de Turnstile, Deafheaven, In the Valley Below, Chelsea Wolfe, Margaritas Podridas y Ekkstacy.

Por si esto fuera poco, el evento tiene una sorpresa: contará con lucha libre para quienes gustan de este tipo de espectáculos, gracias a la colaboración de la AAA y la NWA.

¡La cuenta regresiva para #TheWorldIsAVampire ha comenzado! 😈



¿Crees estar listo? 🤘



¡Ve por tus 🎟️ en https://t.co/yW3g8BM4cE! 🔥 pic.twitter.com/8u3XX7Olhw — The World Is A Vampire (@TWIAV_Mx) February 22, 2023

Boletos para The World is a Vampire

Los boletos están disponibles a través de Ticketmaster, donde los precios van desde los mil 280 pesos hasta los 4 mil 136 pesos dependiendo de las fases en que los vayas adquiriendo.

Asimismo, aquí te dejamos los escenarios en los que estarán cada uno de los artistas invitados, así como sus respectivos horarios, que de seguro te conquistarán con todos sus éxitos.