¡Videos inéditos y maratones! Así celebrarán décimo aniversario de "Game of Thrones"

HBO dedicará todo abril a celebrar el décimo aniversario del estreno de "Game of Thrones" con una serie de productos especiales, más de 150 videos inéditos y maratones temáticos de capítulos.

La plataforma televisiva anunció este lunes la iniciativa "The Iron Anniversary", que servirá como conmemoración de la primera emisión (el 17 de abril de 2011) de la serie con más premios Emmy de la historia, convertida en uno de los mayores fenómenos mundiales de la pequeña pantalla.

Desde esta semana, el catálogo de HBO Max incluye un nuevo panel con más de 150 videos de entrevistas, momentos del rodaje y otras escenas jamás emitidas hasta la fecha, aseguró la compañía, que a su vez prepara hasta cinco secuelas de la serie que comenzarán a ver la luz en 2022.

Además, el 10 de abril el canal televisivo emitirá un maratón -llamado "MaraThrone"- de la primera temporada de la serie, mientras que el reparto de la ficción apoyará diez causas benéficas con el visionado de los siguientes capítulos.

Let's celebrate the show that changed the history of television forever 🥳🥳🥳🥳🥳 pic.twitter.com/jCZN86CrHM — We Love Game of Thrones (@WeThrones) April 5, 2021

Asimismo, HBO ha preparado seis itinerarios diferentes de los episodios para ver "Game Of Thrones" según diferentes temáticas, desde un recorrido por las mejores batallas a la historia de la Madre de Dragones.

Finalmente, la marca de cerveza Mikkeller lanzará una bebida conmemorativa del aniversario, entre otros productos especiales como nuevas figuras Funko y un huevo imperial de la joyería Fabergé.