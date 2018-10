Thirty Seconds to Mars llegan tarde a la Arena Ciudad de México; fans los perdonan

La banda originaria de Los Ángeles, Thirty Seconds to Mars que recientemente cumplió 20 años de existencia, llegó a la Arena Ciudad de México para presentar su quinto y más reciente álbum America y un tour colosal: Monolith.

Antes de la llegada de los californianos el escenario se llenó con temas de la regiomontana Fer Casillas, abridora del recital.

El concierto arrancó con un retraso de casi una hora, ya que el show dio inicio en punto de las 21:50 horas tras y su líder Jared Letto se robó las Miradas de los asistentes que no pararon de chiflarle y aplaudirle su presencia mientras éste no dejaba de pasearse por todo el escenario.

Los fanáticos que llegaron desde horas antes, cantaron a todo pulmón temas icónicos de la banda como From Yesterday, The Kill y A Beautiful Lie y demostrar que se sabían las letras completas de canciones más recientes como Rescue Me y Dangerous Night.

Después la agrupación pidió que todos se pusieran de pie y con el grito “jump, jump” los invitaron a saltar con el objetivo de hacer pasar al público mexicano una noche inolvidable.

"Guarden su teléfono, cantemos y bailemos mejor", pidió Jared Leto a los asistentes que tomaban video y fotografías de su show.

