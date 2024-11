Thom Yorke, líder de Radiohead, abandona concierto tras críticas por presentaciones en Israel

El líder de la banda Radiohead, Thom Yorke, abandonó el escenario de su concierto en Melbour, Australia, entre los abucheos por parte de un hombre propalestina.

Videos en redes sociales mostraron el momento donde Yorke fue interrumpido durante su presentación por un asistente quien cuestionó al cantante por brindar conciertos en Israel a pesar de los conflictos armados que han dejado decenas de muertos.

Aunque no se puede escuchar ampliamente el manifestante, usuarios aseguran que se dirigió a Yorke cuestionándolo sobre sus actuaciones en Israel, “El genocidio israelí de Gaza (…) la mitad de ellos eran niños”, se le escuchó decir.

“Ven aquí y dilo ahora mismo, sube al p*to escenario y di lo que quiera decir. No te quedes ahí parado como un cobarde y ven y dilo (…) ¿Quieres arruinarle la noche a todo el mundo?”, respondió el cantante.

Sin embargo, los cuestionamientos no terminaron ahí, pues asistentes escucharon al hombre propalestina preguntar “¿Cuántos niños muertos harán falta para que condenes el genocidio en Gaza?”.

Acto seguido, Thom Yorke dijo “Nos vemos luego” y soltó su guitarra para abandonar el escenario molesto ante los comentarios del manifestante. Momentos después regresó al escenario para concluir su presentación.

En 2017 la agrupación se presentó en Tel Aviv a pesar del llamado al Boicot por parte de la Desinversión y Sanciones (BDS), un movimiento propalestina.

Sin embargo, Yorke respondió que “Tocar en un país no es lo mismo que respaldar a un gobierno. Hemos tocado en Israel durante más de 20 años (…) No apoyamos a Netanyahu más que a Trump, pero aun así tocamos en Estados Unidos”