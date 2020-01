Tiaré Scanda se reinventa como guionista de cine

Este 2020 será el año en el que Tiaré Scanda presente su debut como guionista en una película. Se trata de Ahí te encargo, una comedia romántica que coescribió con el productor Leonardo Zimbrón y que en las próximas semanas comenzará rodaje bajo la producción de Netflix.

Sin detallar la trama, la actriz destaca que “la idea original la tuvo Leonardo, pero ambos realizamos la escritura. Además hago un personaje chiquito, como algo simbólico”, en lo que significa su primera película con el título de guionista.

Scanda explica que su idea de lanzarse como guionista viene desde hace tiempo: “Empecé a tomar clases de dramaturgia hace mucho, lo nuevo es haberme atrevido a creérmelo, dar el paso y decidir que quiero hacerlo, ha sido un descubrimiento personal”, dice en entrevista.

“Creo que viene de un tema de la edad y querer reinventarme; llegas a los cuarenta y haces una revisión de lo que has hecho y de lo que quieres hacer. Estoy contenta de haber dado este paso, que es mi reinvención”, comenta.

La actriz, quien actualmente participa en la puesta en escena Perfectos desconocidos, afirma que Ahí te encargo no es el primer proyecto que logra posicionar en su nueva faceta como guionista de cine. “Tengo la buena suerte de que ya he vendido un par de proyectos, lo que me confirma que no es nada más un sueño guajiro y que lo que hago en este rubro tiene sentido y se puede vender”.

Tiaré Scanda reconoce que Leonardo Zimbrón “es un productor muy talentoso, trabajador y una gran persona con la cual trabajar”, por lo que agradece la oportunidad de debutar como guionista junto a él y adelantó que vendrán más historias en las que ella llevará la batuta como guionista.