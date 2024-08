Ticketmaster cancelará los boletos para Oasis que sean adquiridos en reventa

Desde el anuncio del regreso de Oasis a los escenarios tras 15 años de ausencia ha causado furor en redes sociales por los fans que están haciendo de todo para conseguir entradas.

Este sábado, tras la apertura de la venta de boletos en plataformas como Ticketmaster ha causado desde el colapso de la misma hasta una advertencia sobre la reventa.

En redes sociales, la agrupación de brit pop advirtió que las entradas que sean adquiridas fuera de los términos y condiciones serán canceladas por los promotores, que en este caso es Ticketmaster.

"Tengan en cuenta que los boletos SOLO se pueden revender a su valor nominal, a través de Ticketmaster y Twickets. Las entradas vendidas en violación de los términos y condiciones serán canceladas por los organizadores", dijo Oasis en X.

Del mismo modo, la agrupación de Liam y Noel Gallagher informó desde su cuenta de Instagram que los códigos de preventa para fans se estarán enviando de nuevo para evitar que las entradas se reventan.

🚨Please note, Oasis Live ‘25 tickets can only be resold at face value via @TicketmasterUK and @Twickets!

Tickets appearing on other secondary ticketing sites are either counterfeit or will be cancelled by the promoters. — Oasis (@oasis) August 31, 2024

"Por favor no compres códigos a otras personas. Los códigos sólo funcionan con el correo electrónico registrado. Si no cuentas con un código de preventa, puedes unirte a la venta general", dijo.

Filas virtuales de 4 horas y sobreprecios

Las entradas para los 17 conciertos del mítico grupo de Britpop, que anunció el martes su regreso a los escenarios tras 15 años de distanciamiento entre Liam Gallagher y su hermano Noel, empezaron a venderse a las en Reino Unido y una hora antes en Irlanda en varios sitios como Ticketmaster y Gigs and Tours.

Sin embargo, muchos fanáticos informaron que tuvieron dificultades para acceder a las entradas, con cientos de miles dejados en espera y otros que ni siquiera pudieron acceder a los portales de venta.

The Ticketmaster website right now pic.twitter.com/P001bKdCod — Oasis Mania (@OasisMania) August 31, 2024

"¿Podemos volver a los viejos tiempos en los que se hacía fila fuera de la tienda de discos o del lugar de los conciertos para comprar boletos, por favor?", dijo un desesperado seguidor de la banda en la red X.

Muchos fans tuvieron la mala sorpresa al acceder a la página de venta de boletos, a veces con varias horas de espera, y veían que el precio se había duplicado por la fuerte "demanda".

"Qué sensación la que se experimenta cuando se hace la cola cuatro horas para descubrir que el precio del billete pasó de 148 libras a... 355 libras porque hay mucha demanda. ¿Eso no es ilegal?", protestó un internauta en X.

