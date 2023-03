TikTok lanza su segundo concurso para el festival de Cannes

TikTok, en asociación con el Festival de Cannes 2023, anuncia el lanzamiento de la segunda edición de la competencia #TikTokShortFilm, para la cual estará abierta la convocatoria hasta el 29 de marzo. Los creadores de todo el mundo podrán compartir sus cortometrajes, utilizando el hashtag #TikTokShortFilm en este periodo y de los 40 videos preseleccionados con el mayor número de vistas y participación, un jurado seleccionará a los ganadores.

El certamen se abre en tres categorías: Gran Ganador, Mejor Guion y Mejor Dirección. “TikTok los invitará a la 76 edición del Festival de Cannes para presentar su trabajo y recibir su premio”, informa la plataforma en un comunicado.

El Gran Premio está dotado con 10 mil euros (194 mil pesos), “mientras que los ganadores de las categorías Mejor Guión y Mejor Dirección recibirán cinco mil euros cada uno para apoyar sus próximos proyectos creativos”, detalla el texto.

“Lanzada por primera vez en 2022, la competencia #TikTokShortFilm reunió a cineastas emergentes y experimentados”, agrega.

“Con casi 10 mil millones de visitas, la primera edición de #TikTokShortFilm premió a cuatro creadores de cuatro países distintos”, entre ellos, la francesa Claudia Cochet, en la categoría de guion por su corto Modern Princess.

“Ganar el premio al Mejor guion no sólo me dio confianza como guionista y directora, sino que también me dio credibilidad en la industria cinematográfica", afirmó en declaraciones difundidas por TikTok la creadora de la película activista Modern Princess, la cual denuncia la violencia contra las mujeres en la actualidad.

"He podido dirigir y escribir para grandes grupos en TikTok, y recientemente he coescrito dos largometrajes gracias a la visibilidad que me ha dado el premio. Próximamente dirigiré el piloto de una serie que ahora estoy buscando producir y he sido invitada a muchos festivales de cortometrajes para hablar de mi experiencia como una directora en plataformas", agregó.