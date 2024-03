Timothée Chalamet interpretará a Bob Dylan en biopic

La película biográfica del músico Bob Dylan, A Complete Unknow, mostró las primeras imágenes de Timothée Chalamet caracterizado para el papel protagónico dentro del set de filmación, que comenzó actividades hace unos días en la ciudad de Nueva Jersey y espera estrenarse en 2025.

El filme, dirigido por James Mangold, narrará el ascenso en la carrera del compositor de Like A Rolling Stone desde sus inicios, cuando participó en el Newport Folk Festival de 1965. La interpretación de Bob Dylan representará otro papel protagónico en la carrera de Chalamet, sumado a las dos entregas de Duna y Wonka.

En las primeras imágenes del rodaje de la nueva cinta, que fue anunciada desde hace más de cuatro años, el actor neoyorquino aparece en el set de grabación con el mismo corte de cabello que Bob Dylan lució en la época del álbum Blonde On Blonde, lanzado en 1966.

Gossip Timothée Chalamet se declara fan de Rafa Márquez y Memo Ochoa

En el vestuario que Chalamet utiliza destacan unas gafas de sol y una chamarra de gamuza idéntica a la que acompañó al ícono del folk en un sinnúmero de fotografías de los años 60. Asimismo, se le ve usar jeans, una camisa rayada y un par de botas cafés.

the way Timothée Chalamet IS so effortlessly Bob Dylan pic.twitter.com/Q7tKbaWTCj — musetta-timothée-chalamet-daily (@Musetta_May) March 25, 2024

¿Quiénes son los protagonistas de la película de Bob Dylan?

Además de Timothée Chalamet, el primer vistazo revela a Edward Norton con un banjo, interpretando a Pete Seager, quien fue mentor de Bob Dylan en los primeros años de su trayectoria.

En las imágenes del set también se observa a Mónica Bárbaro como Joan Báez, la cantante folk que impulsó la carrera de Dylan.

Monica Barbaro como a cantora Joan Baez no set de gravações da cinebiografia de Bob Dylan, 'A Complete Unknown'! pic.twitter.com/7rdxKw0C6U — Series Uptades (@seriesuptades) March 25, 2024

Además, A Complete Unknow contará con Elle Fanning como Sylvie Russo, artista y pareja de Bob Dylan y con Boyd Holbrook como Johnny Cash.

Gossip Timothée Chalamet pierde el estilo: así se vio su accidente durante una filmación

"Llevo casi cinco años soñando con esta película así que estoy deseando empezar a rodar", dijo Mangold en un comunicado.

Esta no es la primera vez que James Mangold recrea la vida de un rockstar, pues en 2005 estrenó Walk The Line, una historia sobre Johhny Cash protagonizada por Joaquin Phoenix.

¿Qué otras películas hay sobre Bob Dylan?

El cine ya abordó la biografía del Nobel de Literatura 2016 en la película I’m Not There , escrita y dirigida por Todd Haynes, en la que Bob Dylan es representado por seis actores, entre ellos Cate Blanchett, Christian Bale, y Heath Ledger.