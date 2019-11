Tini: feliz de ser mujer en la música

La cantante argentina Martina Stoessel, mejor conocida como Tini, está lista para regresar a México, esta vez con toda su música, y se siente orgullosa de ser una de las muchas mujeres que en la actualidad se han apropiado de los espacios musicales.

“Me siento muy feliz de formar parte de esta generación, creo que estamos viviendo un momento muy importante no solo en la industria musical, la mujer ha estado en su lucha desde hace muchos años, de poder alzar la voz, de decir que quiere y que no, de trabajar, y de buscar esa igualdad que se buscó desde hace tantos años, creo que hoy está más fuerte que nunca”, menciona la cantante en entrevista para El Sol de México.

Aunque Tini conoce la fama desde muy joven, gracias a su participación como actriz en la telenovela de Disney, Violetta, su carrera como solista la ha llevado a mantenerse en los primeros lugares de las listas de música de su país así como a recorrer diferentes países europeos y latinoamericanos.

“He vivido muchas cosas, empecé a trabajar desde muy chiquita y ha sido una transformación no solo como profesional en todo sentido, sino como persona, de adolescente a de repente a convertirme en una mujer, asegura la interprete.

"En un año, o dos he tenido que entender cómo funciona el mundo de la música, que no tiene nada que ver en cómo hacer televisión. Cuando eres chiquita no entiendes mucho todavía no sabes que significa la vida por así decirlo, pero hoy soy más feliz que nunca”, señala.

Sobre su show en el Pepsi Center el 10 de noviembre, Tini dice estar encantada “de estar en México, habrá sorpresas, es un show donde bailo mucho, cambio vestuarios, con pantallas y música en vivo, me da mucha alegría traer este show”.