Todo lo que inspira a Cat Power

Sería injusto definir a Chan Marshall, alias Cat Power, como una artista de covers. La artista se ha ganado a pulso una reputación como cantante y compositora a lo largo de una carrera que ya abarca tres décadas, prácticamente sin interrupciones.

Lo que es innegable es que la mujer es muy proclive a echar mano de la idea de tomar canciones de otros músicos para grabar versiones propias, eso sí, llevadas a su terreno musical, en donde terminan impregnadas de su estilo intimista y profundo.

Así lo dejó ver en sus primeros cuatro álbumes -entre 1995 y 1998- en los que siempre incluyó una o dos versiones de canciones de terceros, y más tarde en dos discos enteramente dedicados a las versiones: The covers record (2000) y Jukebox (2008).

Pues bien, este 2022 la artista regresa con su onceavo LP que es, de nuevo, un disco de covers, algo que podría decirse que ya se ha convertido en una buena tradición cuando hablamos de su obra.

Así que nos enlazamos vía Zoom con la artista para hablar de este disco, en una conversación que resultó mucho más cálida y emotiva de lo que esperábamos.

Has dicho que todas las canciones de Covers han sido importantes para ti en distintos momentos de tu vida. ¿Cuál de todas estas nuevas versiones es la que te trae recuerdos más fuertes?

Probablemente “Against the wind” (de Bob Seger)… No tenía intención de hacer un cover de esa canción, pero sucedió improvisadamente mientras estaba componiendo algo con mi banda y en algún momento elegí esa canción para calentar… Para mí esa canción trata de seguir avanzando en una vida como esta, con tantos altibajos, donde hay momentos hermosos y momentos oscuros, pero es importante siempre seguir adelante. Para mí es como un himno, porque es importante pensar en ello y dejar que sea parte de nuestra conciencia diaria… Siempre vuelve a salir el sol.

Y vuelves a recurrir a Billie Holiday, pero ahora con otra canción llamada "I'll be seeing you".

Sí, elegí cantar esa canción para Philippe Zdar, mi querido amigo que falleció hace unos años. Su esposa me pidió que cantara en su funeral y quise cantar esa canción. Más tarde pensé que era una buena idea grabarla para todas las personas que han perdido a alguien tan importante en sus vidas. Es una canción que aprendí de mi abuela, quien también falleció durante la pandemia y eso fue probablemente lo más difícil de esta temporada para mí: el no haber podido hablar con ella debido al confinamiento.

¿Qué puedes decirnos de “Endless sea”?

Uy, me encanta esa canción. Tenía 13 años cuando vi la película Dogs in Space, en la que Michael Hutchence era el actor principal, y al final de la película sonaba esa hermosa canción de Iggy Pop. Me parece tan conmovedora, incluso hasta el día de hoy, que cuando viajo sola y me bajo de los aviones me gusta ponerla en mis audífonos cuando voy a buscar mi equipaje, pero sólo cuando estoy sola. De esta canción tampoco pensaba hacer una versión pero durante uno de los días de grabación, cuando tenía esa música distinta, recordé la letra de la canción y pensé en ponérsela… Creo que al final funcionó muy bien.

En cuanto a “Here comes a regular”, de The Replacements, sé que te recuerda a un tiempo difícil en Nueva York, gastándote tu último dólar para escuchar esa canción en una rocola.

Es correcto… ¡La escuchaba una y otra y otra vez! Era en un bar llamado Monus, que hasta el día de hoy es mi bar favorito de Los Ángeles, porque además es una tienda de discos. Mucha de la gente que trabaja ahí son escritores y poetas, por lo que siempre que tengo un tiempo libre regreso para beber una cerveza ahí y volver a escuchar esa canción una y otra… y otra vez.

Lo que también es una tradición, es que en cada uno de tus discos de covers incluyes una nueva versión de una canción tuya. Y aquí retomas "Hate", pero ahora bajo el título de "Unhate".

Sí… cuando escribí la original fue después de ver tantas cosas horribles que le han sucedido a los africanos, en partes como Mozambique, Zimbabue, Ciudad del Cabo, Johannesburgo… Originalmente la letra hablaba sobre el odio, pero cuando regresé de África y descubrí que estaba embarazada, sentí que ya no podía volver a cantar sobre eso, no si llevaba un alma en mi vientre, así que decidí componer esta nueva letra con la idea de empoderar y ayudar a fortalecer las dudas de otras personas, porque como te decía al principio, aunque todo esté oscuro, siempre vuelve a salir el sol.

Después de todo el tiempo que llevas haciendo versiones de otros artistas, ¿alguno de los autores te ha dado su opinión de ellas?

Bueno, los hijos de Keith Richards me dijeron que a él le encantaba mi versión de “Satisfaction”... Nick Cave estuvo una vez en la ciudad y sé que estuvo presente cuando toqué “Into my arms”, aunque no me dijo nada. El que sí lo hizo fue Jackson Browne; le encantó tanto mi versión que ahora él la ha vuelto a tocar en su set nuevamente… Y Jack White hizo lo mismo, porque hice una versión de “Dead leaves and the dirty ground”, que aunque nunca se lanzó, a él le llegó una copia… Fue curioso, porque yo le cambié una línea a su canción, y luego él también se la cambió… ¡Ah! Y la nieta de Johnny Cash dijo que le encantaba mi álbum You are free, que justo antes de que falleciera iba a hacer una versión de una canción mía… Yo no le hice una versión a él, pero igual cuenta, ¿no?

¿Qué nos puedes decir de la portada del disco? ¿De dónde surge esa idea?

Vi una foto así en el Instagram de mi amiga Mariah Serenti. Su foto tenía más bien un dildo, pero yo pensé que sería perfecto para la portada de mi disco, sólo que con un lápiz en su lugar; me encanta esa idea, porque me remite a mi pasión por escribir canciones…

No lo digo por tu disco, ¿pero no crees que actualmente hay demasiados covers sonando por ahí?

Bueno, si no hubiera versiones no conoceríamos un montón de canciones, no solo de Billie Holiday sino de muchos otros artistas… Y no podríamos escuchar a Otis Redding cantando “Satisfaction”, ni a Ray Charles haciendo versiones country o diferentes estándares de jazz que han sido versionados. Gracias a ello las canciones trascienden a diferentes generaciones o incluso a diferentes géneros. Imaginate si Nina Simone no hubiera cantado esa versión de “Wild is the wind”, de David Bowie… Se trata de las artes, de expandir la conciencia para crear esperanza y amor genuino… Gracias a ello las canciones tradicionales han podido llegar hasta nuestros días… Sin olvidar a los artistas de rap, que siempre retoman esos samples clásicos de algunas de las mejores canciones grabadas… Yo creo que es algo bonito.

Háblanos de tu gira, que se ha pospuesto para abril, si la pandemia lo permite.

Si todo está bien, saldremos en abril, yo seguiré cantándole al mundo, porque es el regalo más grande: compartir esa experiencia con otros humanos. Es algo tan poderoso estar en un lugar con personas que tal vez no se conocen, pero que pueden estar todas juntas en comunidad, en un momento en el que, si quisieran, podrían darse la vuelta después del concierto y decir: Hola, mi nombre es Enrique, mi nombre es Felicia… Y entonces volverse poderosos, todos juntos. Me encanta la conexión que compartimos cuando nos reunimos todos en torno a la música.

¿Regresarás a México?

Por supuesto. ¿Estás loco? Mira, yo espero que esto no insulte a nadie, pero siento que tengo sangre mexicana corriendo en algún lugar de mi ADN.

Qué bien. ¿Qué recuerdos tienes de este país?

¡Dios mío! Uno tan bello como sentarme bajo las estrellas, en la oscuridad, con mi mezcal y una manta, escuchando las olas y el viento, sintiéndome una con la tierra, creo que ese es probablemente el sentimiento más fuerte que he sentido allí… ¡Y no hay muchos lugares donde haya sentido eso! Sólo en África, Australia y México.

Hablando de México, ¿recuerdas la primera vez que tocaste en la CDMX? Presentaste un show de solo piano y recuerdo que callaste a la gente porque hacía mucho ruido.

Oh, lamento haber hecho eso... Me encantaría volver a ir y tocar así, porque creo que esa es la conexión más cercana para mí, me vuelve loca... Pero mi booker no quiere que lo haga. Claro, aunque me siento más protegida cuando tengo mi banda, cuando estoy sola en el escenario me siento mucho más cerca de todos.

