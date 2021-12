Tokischa, sin miedo a la censura

Entre versos, twerking y algunas polémicas por lo explícito de sus letras y sus videos, es cómo se ha desarrollado la carrera de la rapera Tokischa, quien tras su debut en 2018 con el tema Pícala, empezó a escalar en la industria, hasta llegar a colaborar con grandes artistas como Rosalía y J Balvin.

Para la dominicana esos logros son la culminación de un sueño que tuvo desde niña, y hoy le ha permitido tener una ventana para plasmar todas sus ideas sin temor a la censura.

“Mi mensaje es mi libertad, el arte es para expresar lo que uno quiera y sienta, es pura libertad. Eso es lo que expreso, y lo seguiré haciendo. Y amor, hacer las cosas siempre con mucho amor, y ser apasionado por lo que se hace”.

La más reciente, y probablemente la más escandalosa polémica que tuvo, fue luego de haber colaborado con J Balvin en Perra, un tema de su autoría que fue tachado de misoginia y racismo, por haber representado en su video a las mujeres como objetos sexuales.

Al preguntarle si esos problemas han impactado en su manera de componer, se dijo consciente de las críticas que despierta el género urbano, pero descartó que vaya a cambiar su estilo para ajustarse a las normas sociales.

“Sigo igual, expreso lo que siento. Por más que vengan a decirme lo que sea, no voy a cambiar, seguiré diciendo lo que quiero. Nadie me va a silenciar, ni va a influenciar en mi arte si no es para bien”, respondió.

Al haber nacido en el seno de una familia de clase baja, la cantante tuvo que enfrentar numerosos obstáculos para alcanzar su meta, y durante su camino no estuvo exenta de los excesos, y ataques por parte de personas a quienes no les gustaba su manera de desenvolverse.

Pero al haber superado todo eso, hoy se siente plena, y se considera a sí misma como su propio ejemplo a seguir, y afirma sentirse satisfecha con el apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores, y otros artistas del género.

“Mi yo del pasado estaría muy contenta de las cosas que he aprendido. Mi crecimiento personal es agarrar a esa niña, y llenarla de amor y dejarla ser, porque se dice que ese niño interior nunca muere, siempre está ahí. Y es muy bonito tenerlo en un lugar especial donde se sienta pleno, se sienta bien, donde haya superado los traumas”.

Para los próximos meses, Tokischa planea lanzar nuevas canciones, y espera regresar a México, un país que la recibió con los brazos abiertos en el Flow Fest, y ya se convirtió en su favorito.