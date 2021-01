Tom Hanks conducirá "Celebrating America", programa especial por investidura de Biden

El actor Tom Hanks conducirá "Celebrating America", el programa especial que se emitirá en cadena en los principales canales de televisión estadounidenses durante la ceremonia de investidura de Joe Biden, con músicos invitados como Jon Bon Jovi o Justin Timberlake, según varios medios.

Consultado por AFP, el equipo de Biden no respondió inmediatamente, pero Justin Timberlake y la cantante Demi Lovato confirmaron tanto el evento como su presencia.

El programa fue concebido por el Comité de Investidura Presidencial y reemplazará el formato más tradicional de la ceremonia de toma de posesión, reservada este año por razones sanitarias y de seguridad pública.

I’m SO honored to announce that I will be joining @JoeBiden & @KamalaHarris for their special event, “Celebrating America” on January 20th at 8:30pm ET/PT ❤️🤍💙 I was left speechless when I was asked to perform! Tune in with various tv networks & live streaming services 🇺🇸 pic.twitter.com/YiYmQ43M51 — Demi Lovato (@ddlovato) January 13, 2021

En 2009, Aretha Franklin cantó en la primera gala de investidura de Barack Obama. Bruce Springsteen, U2, Shakira y Stevie Wonder también fueron convocados.

Cuatro años después, tras ser reelegido, pudo contar con Beyoncé para interpretar el himno nacional.

En 2017, Donald Trump, al que buena parte de la industria del entretenimiento tiene antipatía, tuvo que conformarse con una artista relativamente desconocida para entonar el himno en su ceremonia después de una sucesión de negativas de músicos.

Following the historic inauguration of @JoeBiden and @KamalaHarris, we will be hosting a special program at 8:30pm ET!



Hosted by @tomhanks, our “Celebrating America” event will include performances from @AntClemons, @jonbonjovi, @ddlovato, @jtimberlake, and more! pic.twitter.com/sekrWlZWG7 — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 14, 2021

El programa que se realizará en vivo el miércoles 20 de enero en horario estelar (de 01H30 a 03H00 GMT del jueves), será transmitido por ABC, CBS, NBC, CNN y MSNBC, así como por el canal de YouTube del Comité de Investidura.

La emisión pretende también homenajear a los "héroes" de la pandemia del coronavirus.