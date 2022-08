Tom Holland cierra redes sociales y nos dice "adiós", ¿por qué tomó esta decisión?

Tom Holland, el Spider-Man de la última generación anunció que cierra sus redes sociales y por salud mental nos dice adiós, te contamos exactamente por qué tomó esta decisión.

El joven actor publicó en su cuenta de Instagram un vídeo es el que se despide de sus millones de seguidores donde ha dejado ha abandonado toda actividad.

Spider-Man cierra sus redes sociales, “son sobrestimulantes”

El actor, quien es Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel, informó en mensaje que aunque le es difícil, ya no estará activo en las redes de Instagram y Twitter, pese a que en la primera cuenta con 68 millones de seguidores.

"Me tomé un descanso de las redes sociales por mi salud mental, porque me di cuenta de que Instagram y Twitter son sobrestimulantes, abrumadoras, me atrapan y caigo en espiral cuando leo cosas sobre mí en línea", apuntó el artista que junto con los otros dos Spider-Man regresó a los fanáticos al cine después de la pandemia con "Spider-Man, Sin Camino a Casa".

Tom Holland y su fundación Stem4, ¿en qué consiste?

El actor de 26 años, que muy probablemente pensarías que tiene mucha menos edad, señaló que las redes sociales pueden generar algún tipo de daño.

"Es muy perjudicial para mi estado mental, así que decidí dar un paso atrás y eliminar estas aplicaciones", declaró el histrión favorito de la juventud.

Anunció que forma parte de la fundación Stem4; esta organización civil está enfocada en apoyar a jóvenes que enfrentan algún problema mental por lo que Holland pidió fomentar el cuidado en este tipo de salud.

Fans señalan que lo buscarán en las cuentas de Zendaya

Aunque en los comentarios de respuesta a esta publicación hubo cientos de mensajes de apoyos, hay otras personas que esperan encontrar a Spider-Man, aunque sea ocasionalmente en las redes de su novia Zendaya.

Hasta ahora se sabe que la joven pareja, que por un tiempo fue muy anhelada por los fans, mantiene una relación estable que quizá podrían seguir compartiendo en las redes sociales.

Apenas a principios de este mes, se dio a conocer en algunos medios internacionales que Tom Holland había estado de visita en nuestro país, acompañado de su hermano Harry. Según está prensa internacional, Tom fue visto practicando paddle surf en Cabo San Lucas.

¿Será acaso que la diversión y la belleza de esta costa mexicana llevó a Tom Holland a reflexionar y anunciar que cierra sus redes sociales?

