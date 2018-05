Tommy Torres dará concierto en El Plaza Condesa

Aunque Tommy Torres ha realizado una prolífica carrera produciendo y escribiendo letras para Ricky Martin, Alejandro Sanz, Juanes y Ricardo Arjona, ahora el cantante está más que dedicado a su carrera personal. Y es que desde hace seis años que publicó su último disco, 12 historias, la percepción de cantante sobre la música se ha ido transformando.



“Siempre he pensado que para mantener el interés en lo que uno hace hay que seguir retándose, ponerse en un lugar incomodo donde no estás seguro de lo que haces. Esa energía del aprendiz de estilos nuevos, ya sea de ritmos, de letras o de cosas que no has hecho antes, a la larga te generan más pasión”, explica el cantante que el día de mañana ofrecerá un concierto en El Plaza Condesa.

Ahora que grabará su nuevo disco, Tommy Torres admite estar redescubriendo la música y acercándose al lado más sentimental de esta. “Estoy regresando a enamorarme del lado romántico de la música, por así decirlo, a lo melódico. Yo sé que en este momento el baile predomina, pero siento que estoy en un comienzo nuevo”, dice el ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy.

Tommy, que ha escrito temas como ¡Corre! de Jesse y Joy o Tu recuerdo de Ricky Martin, confiesa que ahora vive un “momento donde van a renacer las letras más profundas, las canciones más melódicas, de esas que enamoran y dedicas, pero sin dejar afuera los ritmos. Estoy en esa onda de enamorarme otra vez de las melodías, cantables y muy dedicables”, comenta un tanto bromista.

Y aunque aún se limita a dar detalles sobre este nuevo disco que comenzará a grabar después de su show en México, sí adelanta que pronto se escuchará un nuevo tema donde colabora con Carlos Rivera. “Se llama Volveré, los escribimos juntos y yo lo produje. Va a salir en su disco, Guerra, en el cual produje cuatro canciones, entre ellos Me muero, que es su primer sencillo”.