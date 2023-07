Tomorrowland 2023: cartel, fechas y dónde ver el festival en vivo

El Tomorrowland está de regreso, el mejor festival de música electrónica vuellve en su edición 2023 para sorprenderte de con dos fines de semana con los mejores exponentes del género.

Si eres fan de este festival, pero no pudiste conseguir tus boletos para ir a Bélgica, no te preocupes porque aquí te damos toda la información para que puedas disfrutar del magnoevento desde la comodidad de tu casa.

Te recomendamos: Fans de Lana del Rey cantan con ella a capela tras cancelación de su show en el Glastonbury

¿Cuándo es el Tomorrowland 2023?

El Tomorrowland 2023 se llevará a cabo de nueva cuenta durante dos fines de semana, por lo que podrás disfrutar del festival los siguientes días: del 21 al 23 de julio y del 28 al 30 de julio.

El parque de Schorre en Boom, Bélgica, es el lugar elegido para recibir a miles de fanáticos del género electrónico que junto a sus artistas favoritos, no dejaran de bailar durante los siguientes fines de semana.

Embrace the magic and let the melodies speak to your soul pic.twitter.com/3yPkwtZ9P7 — Tomorrowland (@tomorrowland) July 20, 2023

Cartel del Tomorrowland 2023

El cartel de la edición 2023 del Tomorrowland es uno de los más completos en su historia pues contará con la presencia de los mayores exponentes de la música electrónica, así como aquellos que apenas se abren paso en el gusto del público sumando más de 700 artistas en escena.

Aquí te dejamos la lista de quienes estarán en el festival.

Tiësto

David Guetta

Steve Aoki

Calvin Harrris

Afrojack

Don Diablo

Martin Garrix

Robin Schulz

Steve Angello

Sebastian Ingrosso

Alesso

Kygo

Skrillex

R3hab

The Chainsmokers

Lost Frequencies

Eric Prydz

Hardwell

Dimitri Vegas y Like Mike

Amelie Lens

Vini Vici

Claptone

Oliver Heldens

Meduza

Matisse

Sadko

Purple Disco Machine

John Newman

Carl Cox

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tomorrowland (@tomorrowland)

¿Dónde ver en vivo el Tomorrowland?

En el siguiente link puedes ver en vivo Tomorrowland 2023: https://www.youtube.com/live/Sj57a1mP_n0?feature=share

Para ver las fechas y horarios en los que se presentarán todos los artistas puedes verlo en el siguiente link: https://www.tomorrowland.com/en/festival/line-up/stages/thursday-20-july-2023

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Cabe destacar que este año el festival espera a más de un millón de personas, que lograran cumplir el sueño de vivir la experienca del más grande evento de música electrónica cuya primera edición se realizó el 11 de agosto de 2005.