Tony Dalton se une al Cártel de Juárez en serie Better Call Saul

Tony Dalton se mete de lleno en el mundo del narcotráfico en la quinta temporada del drama televisivo de humor negro, Better Call Saul. Después de haber aparecido en los últimos tres episodios de la temporada anterior, el actor asciende al reparto estelar en esta nueva entrega que ya está disponible en Netflix desde ayer.

“Mi personaje se llama Lalo Salamanca y es uno de los miembros de la familia Salamanca (del Cártel de Juárez), liderada por Tuco, a quien ya conocíamos desde Breaking Bad y luego también está Don Héctor, que es un señor en silla de ruedas”, explica Dalton en entrevista telefónica con El Sol de Puebla y continúa: “son estos como especie de narcotraficantes que trabajan para Don Eladio y que tienen una disputa de antaño con Gustavo Fring (líder criminal de un imperio de drogas)”.

Better Call Saul se ubica seis años atrás de los sucesos ocurridos en Breaking Bad, teniendo en su trama principal la historia de James Morgan o mejor conocido como Jimmy McGill (interpretado por Bob Odenkirk), antes de convertirse en el mismísimo Saul Goodman.

“Lalo llega a tratar de acabar con el imperio de Gustavo Fring, que cuando vemos en Breaking Bad el imperio de Fring ya está un poco derrotado y ahorita todavía no; entonces (el espectador) podrá ver todo este proceso”, comentó Tony.

Dalton, que en esta ocasión comparte créditos con pesos pesados como: Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Giancarlo Esposito y Odenkirk, agradece la oportunidad de entrar a este proyecto, sin embargo, no se toma la cosas tan en serio pues como actor dice que siempre existe un reto a la hora de asumir un nuevo rol.

“El trabajo es el mismo, la verdad, no te voy a chorear, la preparación es la misma, es un oficio; te aprendes tus líneas para representar a un personaje con ciertas maneras en las que se mueve, que habla y se encarrila el personaje, así como siempre lo he hecho, es parte de la chamba”.

No obstante, el histrión, a quien recordamos por sus anteriores trabajos en La dictadura perfecta (2014) y Sr. Ávila (2013-2018), tratará de ganarse a la audiencia siendo el malo que cae bien.

“En este caso para el personaje de Lalo yo quería darle un giro más light, volverlo un poco más amigable, volverlo más charming (encantador), o sea, que siga siendo malo, pero que sea un malo que te caiga muy bien y eso no sé si lo logré o no, pero eso es lo que se intentó hacer”, agregó entre pequeñas risas al otro lado del auricular.

Tony Dalton prefirió no adelantar avances de su participación con la advertencia de: “No puedo decir mucho porque me corren”, pero reveló que este trabajo lo ha colocado en los cuernos de la luna.

“Yo me siento muy afortunado de poder ser parte de esto y que me hayan dado la oportunidad de unirme con estos grandes actores, escritores y directores para poder contar esta historia, la verdad, que buena fortuna me tocó al poder trabajar con ellos”.

La serie está compuesta de 10 capítulos, los cuales se irán revelando cada lunes de la semana a partir del 24 de febrero hasta el 20 de abril por la plataforma de streaming Netflix.