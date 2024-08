Toy Story 5: revelan primera imagen de la nueva cinta de Pixar

Durante el Disney Entertainment Showcase D23, se reveló una nueva imagen de Toy Story 5, la que será una de las nuevas cintas de Pixar y que se estrenará en el 2026.

En la imagen que se mostró en la conferencia, pudo verse a un niño o niña, jugando con lo que parece ser una tablet mientras Woody, Buzz, Jessie y los demás juguetes observan extrañados.

La convención D23 es un evento que ocurre dos veces al año organizado por Disney en Anaheim, California, donde miles de fans se darán cita hasta este domingo para conocer las novedades de Marvel, Pixar, Star Wars o Disney Animation.

pic.twitter.com/PXHBMOol8j — Pixar (@Pixar) August 10, 2024

Además, durante el panel también se mostraron imágenes de los primeros bocetos de la primera cinta de Toy Story y fotografías del pequeño grupo de jóvenes creativos que alzaron el proyecto que cambió la historia del cine de animación.

Los creadores de Toy Story recordaron cuando presentaron a Disney tres proyectos que no tuvieron éxito antes de llevar a la acción la historia de Woody y Buzz Lightyear.

FIRST LOOKS AT ZOOTOPIA 2, FROZEN 3, AND TOY STORY 5 #D23 pic.twitter.com/uu37b3IYUE — Luis Diego (@luisdiego246) August 10, 2024

"Una era sobre 'Jim and the Giant Peach', otra sobre 'Bob the Dinosaur' y la tercera era una rara idea original a medio cocinar sobre un muñeco de ventrílocuo y Tin Toy teniendo un viaje por carretera juntos, y en este fue en el que nos pidieron trabajar un poco más", recordó el guionista Andrew.

Entre las novedades también hubo nuevas imágenes de Zootopia 2, Frozen 3 y los Increíbles 3.

Con información de EFE