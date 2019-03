Listo el estreno de Forever King of Pop

Para Alejandro Gou es irrelevante si la imagen de Michael Jackson está bajo los reflectores o no, “sólo soy un empresario que apostó su dinero en traer un espectáculo a Mexico, yo la verdad ni lo conocí”, expresó al final de la selección de los tres niños finalistas que participarán en el espectáculo Forever King of pop.

Al respecto, el empresario dijo no tener miedo que el público no responda a las funciones. “México adora a Michael Jackson lo qué pasa en otros países de vetar su música en la radio y que se cancelen homenajes por el escándalo de un nuevo documental aquí no nos afecta, la venta de boletos va de maravilla”.

Tras una meticulosa selección, tres niños, dos de ellos mexicanos y un venezolano, serán parte del musical. “Ellos interpretarán a Michael Jackson cuando era Niño y cantaba con sus hermanos en los Jackson Five, por eso era importante que supieran sus movimientos y quien mejor para ser juez para hacer la elección que su hermana La Toya Jackson”, reveló Gou.

En un casting que reunió a más de 50 pequeños que asistieron a las audiciones para la selección Diego Trincado (11), Jaime Olvera (8) y el venezolano Carlos Martínez (10) fueron los seleccionados para ser parte de este homenaje musical y cada uno participará por separado en las 14 funciones que se tienen programadas en el Centro Cultural 1.

“Las funciones son del 13 al 24 de marzo en la Ciudad de México y luego volveremos en junio para hacer una gira por varias ciudades y tal vez otra corta temporada en el Centro Cultural 1”, finalizó el productor Alejandro Gou sobre el musical que se estrena hoy y a cuya función inaugural acudirá La Toya Jackson, hermana del rey del pop.