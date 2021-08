El trailer de Spider-Man: No Way Home confirmó algunas teorías de los fans

Mucho se ha especulado sobre el desarrollo de Spider-Man: No Way Home desde el estreno de la segunda entrega de la saga protagonizada por Tom Holland. La escena post-créditos en Far from Home nos adelantaba que la identidad de Peter quedaría expuesta, pero este fue sólo el comienzo de las teorías sobre la tercera película de Marvel del arácnido.

Tras los eventos de Avengers End Game, la secuela de la historia de Peter Parker concluyó la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con el regreso del amigable vecino a su vida cotidiana luego de la muerte de Tony Stark. El villano de la historia, Misterio, introdujo completamente la idea del multiverso, que se mostró superficialmente con los viajes en el tiempo que ocurrieron en End Game.

En ese momento los fanáticos del arácnido comenzaron a especular sobre si Marvel incluiría el Spiderverse –como se conoce al multiverso de este personaje– en la tercer película de Holland. Ahora, con la filtración y posterior lanzamiento oficial del trailer de No Way Home, parece que algunas teorías fueron confirmadas.

Introducción del multiverso

Aunque End Game y Far from Home rozaron el tema del multiverso, fue la serie de Loki, estrenada en Disney+, la que introdujo completamente este tema de los cómics en el UCM; igualmente, la serie What if...? explora las posibles variaciones en la línea temporal si se alterara un pequeño detalle.

En el caso de No Way Home, el trailer que se publicó ayer confirmó completamente la introducción de este concepto en la nueva película de Spider-Man. Tratando de revertir la divulgación de su identidad, Peter acude a Doctor Strange para que lo ayude, e inesperadamente accede, a pesar de las advertencias.

Los marvelitas llevaban bastante tiempo especulando quién sería el personaje responsable de provocar la divergencia de las líneas temporales, y los más mencionados eran Wanda, la Bruja Escarlata, y Loki.

Sin embargo, el primer vistazo de la tercera entrega del arácnido señaló a Strange (el principal defensor del equilibrio entre los universos) como el responsable de este desastre.

¿A quiénes enfrentara Spidey en esta ocasión?

Sabíamos que el principal conflicto de la nueva película sería la exposición de Peter Parker como el portador del traje de Spider-Man; sin embargo, Marvel había manejado con mucho cuidado la información sobre los villanos que aparecerían, inevitablemente, en el filme.

El trailer confirmó la presencia, sí o sí, de dos villanos legendarios del universo arácnido; es decir, Doctor Octopus y el Duende Verde. En el caso del primero, Marvel y Sony nos regalaron un primer plano de Alfred Molina de regreso en su papel de Otto Octavius.

Los Seis Siniestros Multiversales de Spider-Man: No Way Home#SpiderManNoWayHomeTrailer pic.twitter.com/HFu8m5wB52 — Weekers (@weekeers) August 24, 2021

Por otro lado, en una de las secuencias de acción que mostró el avance apareció una de las calabazas explosivas y se escuchó de fondo la risa malvada del Duende Verde. Luego los fanáticos comenzaron a especular si William Dafoe retomaría también su papel como Norman Osborn.

De la misma manera, en otras de las secuencias apareció un rayo sobre un grupo de coche, que podría referir a la aparición de Electro –quizá el regreso de Jamie Foxx, quien lo interpretó en la segunda entrega de Amazing Spider-Man–, y una mano gigante de arena, referencia al villano de la trilogía de Sam Raimi.

¿Veremos a los tres Spider-Man del cine juntos?

En el caso del Spiderverse, los fanáticos han mantenido viva la esperanza de ver a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland en la misma película, pero no había nada de información al respecto.

¿Sois conscientes de lo que nos espera en Spider-Man: No Way Home? pic.twitter.com/DA6vmy2z5y — Agente de Marvel‏ (@AgentedeMarvel_) August 24, 2021

El trailer que se liberó este lunes podría haber arrojado luz sobre una posible aparición de las tres versiones cinematográficas de Peter Parker, ya que todos los villanos que aparecen en el avance participaron en las producciones de Sony.

La aparición de Alfred Molina es su papel de Doctor Octopus reforzó las especulaciones que comenzaron desde los primeros indicios de incorporar en multiverso en el UCM.

Luego de que Marvel y Sony compartieran el avance de No Way Home las redes sociales se volcaron a discutir la que probablemente se convertirá en la película más taquillera del UCM, desbancando a End Game.

¡BOOM!!!💥💥💥



¡El tráiler de 'Spider-Man No Way Home' ha superado al trailer de 'Avengers Endgame' en likes y retweets en solo 10 horas! pic.twitter.com/pWXlyVEmup — info de Marvel & Star Wars #Spidermannowayhome (@infomarwars) August 24, 2021

Spider-Man: No Way Home está programada para estrenarse el próximo 17 de diciembre, luego de Shang-Chi: La leyenda de los 10 anillos (3 de septiembre) y The Eternals (5 de noviembre).