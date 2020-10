¡Revelan trailer de "In Wonder", el documental de Netflix sobre la vida Shawn Mendes!

Shawn Mendes sorprendió a todos sus fans al revelar el trailer de su primer documental el cual irá de la mano de Netflix para estrenarse el próximo 23 de noviembre.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El cantante compartió el trailer en sus redes sociales, el cual muestra su crecimiento no sólo como cantante, sino como persona a lo largo de los años, en los que se ha vuelto un fenómeno mundial.

Mendes deja al descubierto lo que vive tras el escenario, sus sentimientos, frustraciones y la gente que ha estado a su lado, como su actual novia Camila Cabello, quien también aparece en el filme apoyándolo durante su carrera.

"In Wonder" es el título de la película y saldrá a la plataforma de streaming una semana antes de que el canadiense publique su más reciente disco, "Wonder", el 4 de diciembre.

Ver esta publicación en Instagram Been working on this documentary for so long & am so excited to finally share it with you all #InWonder Nov 23rd on @netflixfilm 🖤🖤🖤 Una publicación compartida por Shawn Mendes (@shawnmendes) el 13 de Oct de 2020 a las 9:00 PDT

Dirigido por el cineasta Grant Singer, el documental se presentó en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), donde Shwan patrocina un premio destinado a obras dirigidas por jóvenes cineastas sobre problemas actuales.

Cabe destacar, que este filme se une al de otros artistas como Taylor Swift, Amy Winehouse, Lady Gaga y Whitney Houston, por los que Netflix también ha apostado para mostrar sus vidas desde un panorama distinto, donde además de conocer al artista, conoces al ser humano que hay detrás de toda la fama y la parafernalia que hay a su alrededor.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer