Tras 18 años de carrera, Moderatto regresa a sus orígenes musicales

Lo que comenzó como un experimento y detrás de personajes que ocultaron su identidad “por si no funcionaba”, hoy presume ser una de las bandas más longevas a las que cualquiera de los integrantes de Moderatto haya pertenecido.

“Empezamos con la idea de nada más hacer una sola presentación un poco con ingenuidad y un poco como que ya sabíamos, haciendo una banda que nos imaginábamos tener de adolescentes, pero que la vida nos había llevado por otros caminos musicales”, explica Bryan Amadeus, también conocido como Jay de la Cueva, en entrevista con El Sol de México.

“La quisimos hacer (la banda) como la imaginábamos y un poco escondiéndonos detrás de un personaje porque tal vez nos daba un poco de miedo a la aceptación, fantaseábamos mucho con que a la banda le fuera bien, pero era un experimento, y si no nos salía bien podíamos decir, bueno nada mas estábamos viendo no, y resulta que nos salió muy bien”, amplía.

Fobia, El Gerente, Normo y en un inicio Molotov, eran los proyectos alternos de los músicos que integran la banda, sin embargo fue con Moderatto que los integrantes llegaron a tocar en Europa y Asia, gran parte de Estados Unidos y en las palabras de Jay, “los venues más importantes de Latinoamérica”.

Hoy, después de una larga lista de experimentaciones, como una canción de rock con una de las artistas pop más conocidas en México, un disco navideño y el más arriesgado aún, una canción de reguetón, Moderatto regresa a sus orígenes y su sonido particular con El que busca encuentra.

“Como que la canción pasada la hicimos pa’ nosotros y ahora vamos a complacer a nuestros fans, suena a Moderatto un 158 por ciento con un volumen de 12”, explica de la Cueva. “Queríamos hacer una reflexión un poco más ligera de las relaciones interpersonales y humanas ante el fenómeno del crecimiento de las tecnologías”, explica bromeando Mick P. Marcy, también conocido como Marcello Lara.

“Las redes sociales han dejado plasmado para la eternidad una cosa que siempre había existido, pero que era difícil de comprobar, en realidad lo queríamos retomar con el humor de Moderatto de echar relajo y verlo un poco mas light y menos feo”, añade Lara.

Sin embargo, el atreverse a hacer lo no convencional, es lo que desde su punto de vista mueve a la agrupación mexicana, sacudiendo así los prejuicios y estereotipos que abundan en el rock.

“El rockero tradicional siempre ha sido muy cerradito, ‘¡ay!, esto es rock y el rock no puede hacer esto’, y no, el rock se trataba de romper las reglas, entonces creo que este grupo de alguna manera vino a sacudir el pesebre de muchos rockeros. El chiste es darle la vuelta, ahorita ¿dónde está el rock and roll?, está bien que le hayan dado estos trancacitos para que regrese como fue, como su majestad, viene un nuevo rock, que es el reguetón nos guste o no”, dice Xavi Moderatto, El Cha.

Es por eso que los integrantes celebran la diversidad que actualmente existe en los festivales y aseguran que el público es cada vez mas receptor a nuevas propuestas.

“Hoy puede tocar J Balvin en un Vive Latino y puede estar Café Tacvba o Los Tucanes de Tijuana en Coachella o Los Ángeles Azules y si nos hicimos a base de mucha critica, hemos sido generadores de que existiera esa diversidad, venimos a hacer cosas que no eran las obvias, como invitar a Belinda a una canción. Hemos arriesgado y hemos apostado por lo que nosotros creemos que es el rock and roll y lo que nos gusta”, finaliza el vocalista Jay de la Cueva.