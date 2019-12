Tras el éxito de Roma, a Jorge Guerrero no le nubla el éxito

Después de interpretar a Fermín en Roma, la cinta dirigida por Alfonso Cuarón, las puertas de muchos proyectos se abrieron para Jorge Antonio Guerrero. Mario Aburto en la producción de Netflix Historia de un Crimen: Colosio, el Cadete Tello en Luis Miguel: La serie o recientemente Xicoténcatl en Hernán son algunos de los personajes que le han dado al actor herramientas para encaminarse hacia nuevos proyectos.

“Uno decide por dónde lo quiere llevar (su carrera), siempre tienes que ser muy cauteloso y saber por dónde vas caminando. Sólo puedo decir que estoy contento con ello, porque lo que veo con mi carrera son mejores formas de expresarme con el mundo y de convivir con él”, dice en entrevista.

El actor dice no nublar sus ojos por el éxito que vino después de Roma: “Casi no pienso en eso, intento estar atento de lo que me pasa a mí, en tiempo presente, el contacto que tengo con mi pareja, con mi mundo, eso es fundamental para ir encendiendo mi carrera”

Ahora Jorge Antonio Guerrero está en Nueva York filmando lo que será su siguiente proyecto en cine. “Estoy haciendo una película increíble, colaborando con Antonio Giraldi, que ha hecho mucho cine documental, además de una actriz china que es maravillosa”, dice sin dar más detalles sobre esta coproducción entre Canadá y México.

Este es el primer proyecto que el actor filma luego de su participación en la serie Hernán, donde da vida a Xicoténcatl, un personaje que lo acercó a la historia prehispánica y que implicó un gran esfuerzo por los elementos históricos que la serie requiere.

“El rasgo más característico es que Xicoténcatl pertenece a la nobleza indígena, que eso en términos culturales y antropológicos es muy, muy grande. A mí eso me enseñó desde cómo hablar, no solamente entender la lengua, sino saber por qué hablaban así”, dice.

Hernán no es el primer acercamiento que Jorge Antonio Guerrero tiene con una historia de época. Anteriormente interpretó a Tonahuac en la serie de Fox Sitiados: México, “con ello ya había un ligero acercamiento a un personaje con rasgos naturales de nuestra región”, asegura.

Sin embargo, la producción que se transmite por Azteca Siete, History y Amazon Prime Video, implicó una reflexión más profunda para el actor, pues se vio afectado emocionalmente por Xicoténcatl. “Me hizo entender muchísimo, sobre mí, mi cultura colectiva y sobre cómo pude ir identificando patrones de pensamiento a partir de esta historia”.