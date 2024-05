Tras separarse de Calibre 50, Armando Ramos busca reafirmarse como solista

Un año después de haber dejado la agrupación Calibre 50, Armando Ramos encontró por fin el equilibrio que tanto buscó. Durante 13 años, formó parte de la agrupación que, en su momento, encabezó Edén Muñoz, a quien Armando Ramos sustituyó tras su repentina salida.

Pero aún le faltaba algo. Quería explorar una nueva faceta, demostrar sus habilidades musicales, proyectarse tal cual es y lo logró con su propio proyecto, titulado Al tiro con Armando Ramos.

Hoy, la agrupación cuenta con tres álbumes publicados en plataformas, está por conquistar diferentes plazas de Estados Unidos y tiene colaboraciones con grupos de renombre. Para Armando, este momento de su vida es único, reveló.

“Ha sido una de las experiencias más fregonas que me ha tocado vivir, a pesar de que ya tenemos mucha trayectoria en la industria de la música, el hecho de estar comenzando un proyecto nuevo, desde cero completamente, no deja de ser un reto, es un emprendimiento en toda la extensión de la palabra. Me siento orgulloso de todo lo que estamos logrando porque a pesar de que tenemos un año, el avance de la agrupación ha sido notorio”, afirmó en entrevista con El Sol de México.

“Estoy cruzando un momento en mi vida muy bonito, en cuestión laboral, familiar, profesional, todo de verdad, me siento pleno, satisfecho, claro como en todo también hay altas y bajas, pero siento que eso es parte del proceso. Creo que el hecho de estar haciendo mancuerna y alianzas con otras agrupaciones para nosotros es súper importante porque nos pone más en el mapa”, expresó el también compositor.

Ejemplo de su reciente trabajo en conjunto es el tema “Chatita de mis amores”, junto a los integrantes de La Original Banda El Limón.

“Cuando uno escribe una canción, siente para dónde puede jalar mejor y sentí que ésta tenía que ir con una banda sinaloense, buscar esa banda para nosotros fue pieza clave porque sí le dio un amarre bien notorio en la cuestión musical y qué mejor que estar al lado de una de las bandas con más trayectoria”, comentó.

“También existe una amistad de más de 20 años entre nosotros, Armando va iniciando su proyecto, pero conozco su calidad musical desde hace tiempo, sé que tiene mucho talento para componer, al rato seguro encabezará uno de los grupos más importantes del regional mexicano”, aseguró por su parte Ramón Maldonado, integrante de La Original Banda El Limón.

El sencillo ya está disponible en plataformas digitales. Es un tema que invita a bailar, a disfrutar, es una canción movida, que fácilmente puede disfrutarse en fiestas, coincidieron los artistas.

Próximamente, Al tiro con Armando Ramos comenzará su tour por Estados Unidos, pero anunció que quizá para finales de año se presenten en México.

Mientras que, del lado de La Original Banda El Limón actualmente trabajan en un álbum de baladas que esperan lanzar en dos meses.