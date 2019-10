Tras tres décadas se encuentra Stereolab con México

Veintinueve años han pasado desde su formación. Tenían una deuda con sus fans mexicanos. Es la primera visita que la banda londinense Stereolab realiza a nuestro país.

En el festival Hipnosis realizan la segunda fecha, luego del sold out de este jueves 24 de octubre en el Foro Indirocks.

El frío de la noche fue adquiriendo matices de ternura y con prueba de sonido se escuchó un vocoder.

Lætitia Sadier se frotó las manos para calentarlas, dice “buenas noches” y así comienza la aventura dream pop a las 11:30 pm.

Bakhage, del disco Dots and Loops fue la segunda, recordándonos ese fructífero 1997.

Saltaron 10 años con French Disko, del álbum Eaten Horizons or the Electrocution of Rock, para seguir calentando motores.

En francés Sadier anuncia “una canción de amor que se llama: Double Rocker”

“Somos muy felices de estar aquí”, alguien grita, te amo, ella contesta: We love you too.

Naturales, tranquilos, muy experimentados pero igual de melosos, románticos y cadenciosos que en su comienzo. Esta gira es el reencuentro de la banda que había detenido actividades por 10 años.

Viajan por Metronomic Underground de 1996, The Extension Trip de 1995.

Otro salto “ahora hablemos de capitalismo” con Ping Pong: "How the economical cycle tends to revolve. In a round of decades, three stages stand out in a loop".

Su permanencia en el gusto de un séquito que acrecentó su lealtad con el tiempo y nuevas generaciones que comenzaron posteriormente a escucharlos, se debe a que supieron integrar géneros que parecían disímiles como el krautrock o el bossa nova, teniendo como hilo conductor el pop francés.

Se anuncia la última canción, el público reclama que no... una cuerda en la guitarra de Tim Gane se revienta y en ese espacio de silencio, le cambian rápidamente el instrumento.

Con un “Thank you, Mercy... hasta luego”, se despiden.

Demostraron en una noche fría en clima, que la calidez juguetona de la adolescencia no se va con los años.