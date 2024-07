Travis Kelce pidió a Taylor Swift ser parte de The Eras Tour

Taylor Swift ha tenido un éxito incuestionable con The Eras Tour, su gira mundial a la que han asistido una gran cantidad de famosos, ya sea como invitados o como espectadores. Sin embargo, una de las presentaciones más destacadas fue la que protagonizó junto a su novio Travis Kelce.

Aunque la estrella de los Kansas City Chiefs había acompañado a la cantante en varias presentaciones, nunca se había subido al escenario. Y ahora reveló detalles sobre cómo surgió la idea del icónico momento que plasmaron en el estadio Wembley de Londres.

Durante un episodio de su podcast New Heights, Kelce mencionó que fue él quien inicialmente sugirió a la interprete de "All Too Weell" tener una aparición especial en su show.

¿Cómo fue que Travis Kelce subió al escenario con Taylor Swift?

En el podcast, Kelce menciona que al principio le sugirió a Taylor que su aparición podría ser en la Era dedicada al álbum 1989.

Se lo mencioné a Tay. Le dije `¿qué tan divertido sería si salgo en una de las bicicletas durante la era 1989?´.

La idea de Kelce hizo que Taylor riera, pero después preguntó si realmente estaría dispuesto a hacer algo así.

Al recibir una respuesta afirmativa de Kelce, la pareja commenzó a planificar el momento.

"Y efectivamente, ella encontró la parte perfecta del espectáculo para que yo entrara".

"Siempre había querido hacer ese movimiento, pero nunca supe cuándo debería hacerlo y fue como en Dumb and dumber (Una pareja de idiotas) de Jim Carrey", dijo refiriéndose a la escena de la película donde hacen movimientos de Tap.

De igual manera, Kelce reconoció que no había lugar para errores y lo único que se repetía es que debía tener cuidado al cargar a Tay.

"No puedes equivocarte cuando Taylor está en el escenario, ella es la mejor en hacerlo (...) Lo único que me dije a mí mismo fue `no dejar caer a la bebé, no dejes caer a Taylor cuando pases por el maldito sofá", relató.

En la presentación de Taylor Swift en Londres, Travis Kalce subió al escenario vestido de traje y sombrero de copa para acompañar a su novia durante la Era de The Tortured Poets Departament, en la canción I Can Do It With a Broken.