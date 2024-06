Por primera vez, Travis Kelce sube con Taylor Swift al escenario durante concierto en Wembley

Taylor Swift se sumó a cantantes como Madonna, quien acostumbra a tener invitados especiales durante sus conciertos. Sin embargo, lo hizo de una forma que sorprendió a sus fans, pues Travis Kelce, su novio, subió a un segmento para bailar y posteriormente cargar a la famosa.

Aunque no es la primera vez que Travis Kelce asiste a los conciertos de The Eras Tour de Taylor Swift, su aparición en el escenario sorprendió a sus fans, pues la cantante no tiene bailarines especiales, solo, en ocasiones esporádicas, invita a cantantes durante las canciones sorpresa.

La aparición de Travis Kelce fue durante la Era dedicada a The Tortured Poets Department, el nuevo disco de Taylor Swift, durante el tercer concierto en el estadio Wembley de Londres.

🚨| HD pictures of Taylor Swift and Travis Kelce on stage together at today's show! #LondonTSTheErasTour

¿Qué hizo Travis Kelce cuando subió al escenario con Taylor Swift?

Durante la Era de The Tortured Poets Department, específicamente en la canción de I Can Do It With a Broken Heart, Travis Kelce reemplazó a uno de los bailarines y subió al escenario vestido con traje y sombrero de copa.

TRAVIS KELCE JOINED TAYLOR SWIFT ON STAGE DURING 'I CAN DO IT WITH A BROKEN HEART' AT THE ERAS TOUR LONDON N3

Travis fue el encargado de cargar a Taylor Swift desde el final de la pasarela hasta el sillón rojo, escena que integró junto con el nuevo disco. Además de que el novio de la intérprete fue el responsable de retocar su maquillaje y animar a la cantante después de que esta fingiera desmayarse, como parte del acto.

TRAVIS KELCE ON STAGE WITH TAYLOR SWIFT AT THE ERAS TOUR IN LONDON

¿Quiénes asistieron al concierto de Taylor Swift en el estadio Wembley de Londres?

El que Travis Kelce subiera al escenario no fue la única sorpresa del tercer show de Taylor Swift en el estadio Wembley de Londres, a ello se integró que el concierto fue disfrutado por famosos como:

Paul McCartney bailando con algunas swifties

Paul McCartney dancing with fans to But Daddy I Love Him 😭😭😭😭 #LondonTSTheErasTour

Phoebe Waller-Bridge y Andrew Scott

Phoebe Waller-Bridge and Andrew Scott at Taylor Swift's 'THE ERAS TOUR' in London.

Grace, con quien cantó una canción sorpresa

Gracie performing 'us.' with Taylor Swift at The Eras Tour tonight in London, UK 💛

pic.twitter.com/H8RvErrObQ — Gracie Abrams Nation (@GRAClENATION) June 23, 2024

Bon Jovi

Ellie Goulding

Cate Blanchett