Tres de Mar y dos de Tierra, los nominados a salir este domingo en LCDLFM

El juego continúa, la lucha entre el cuarto Tierra y el cuarto Mar se mantiene, aunque con un ambiente mucho más positivo y tranquilo.

En este miércoles, la tabla de nominación quedó con tres integrantes de Mar dentro de la placa compitiendo contra los dos únicos posibles de Tierra, ya que uno de ellos tenía inmunidad al ser el líder de la semana, o sea Agustín.

Briggitte se posicionó como la más nominada al tener tres puntos, mientras que Karime, Mario, Ricardo y Sian quedaron empatados con dos puntos cada uno.

En esta ocasión, la gala de nominación fue ligeramente distinta a como se había hecho antes. Antes de comenzar, los ocho integrantes restantes se reunieron en la sala y, a petición de la jefa, cada uno tuvo que sacar una pelota de una caja misteriosa, el que sacara la bola con el número “ocho” sería el último en nominar y tendría una dinámica distinta, que podría ayudar o perjudicar el resultado final.

Ricardo nominó con dos puntos a Mario y uno a Arath; sus razones fueron por simple estrategia aunque reveló que ya no quiso nominar porque “ya somos una familia feliz”, indicó el youtuber luego de la salida de Adrián Marcelo.

Briggitte le dio dos puntos a Sian y 1 a Ricardo, mientras que Karime le dio 2 a Ricardo y uno a Sian

“Este es un nuevo comienzo, uno positivo, sin criticar, ni problemas fuertes”, dijo Karime, ex de Acapulco Shore como reacción a la salida de Marcelo.

Sian le dio dos a Karime y uno a Briggitte; Arath y Gala le dieron dos a Sian y uno a Ricardo; mientras que Agustín le dio dos a Briggitte y uno para Gala. Pero al llegar Mario, el conductor tuvo que darle vuelta a una ruleta que tenía opciones de sumar o restar puntos a los dos nominados que quisiera, por lo que resultó darle menos cuatro puntos a Sian y menos cuatro a Ricardo, dejándolos con dos puntos a los dos, aún así entrando a la placa total.

Para los integrantes de la casa, el ambiente que se respira actualmente, tras el abandono de Adrián Marcelo del reality, es de mucha calma, positivismo, ya conviven todos mucho mejor y en sus peticiones coinciden que se quieren divertir en lo que falta de la competencia, misma que finalizará el 29 de septiembre, a las 20:00 por las Estrellas.

“Estaba mermando mucho el ambiente de la casa me da gusto que ya no esté aquí. Todos somos responsables de lo que aquí hicimos no le deseo el mal y nada más. La casa ha cambiado totalmente, será un juego con más corazón y con la cabeza”, expresó Arath.