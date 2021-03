Conoce a los tres mexicanos nominados al Oscar 2021 por "Sound of Metal"

Una vez más México estará de alguna forma en los Premios Oscar, en esta ocasión será gracias a los mexicanos Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés, quienes fueron nominados a Mejor Sonido por la película "Sound of Metal".

Así es como nuestro país estará representado pese a no haber sido nominados por Mejor Película Internacional pues se pensaba que la cinta "Ya no estás aquí", de Fernando Frías se llevaría una nominación.

ICYMI: Congratulations to the Sound nominees! #OscarNoms pic.twitter.com/MolaQhcl74 — The Academy (@TheAcademy) March 15, 2021 Los mexicanos Jaime Baksht y Michelle Couttolenc y Carlos Cortés, ganadores del premio Ariel, han sido nominados al Oscar Mejor Sonido por la película estadunidense ‘Sound of Metal’. ¡Muchas felicidades! #OscarNoms pic.twitter.com/9TXbmjKs1T — AMACC (@AcademiaCineMx) March 15, 2021

La historia de un baterista

Bajo la dirección de Darius Marder, el filme cuenta la historia de Ruben, un baterista de una banda de metal, que comienza a perder la audición y recibe la noticia que su condición empeorará con el tiempo, por lo cual ingresa a rehabilitación.

Sin embargo, con su nueva condición física, deberá elegir cuál es la vida que quiere llevar ahora que le es imposible realizar su ocupación.

¿Quiénes son?

-Jaime Baksht

Es ingeniero de sonido y mezclador de doblaje. Entre las películas en las que ha trabajado se encuentran Ley de Herodes, El Laberinto del fauno, Abel, La otra familia, Colosio: El asesinato, Instrucciones no incluidas, Club Sándwich, The Golden Dream , entre otras.

Ha ganado tres Premios Ariel a Mejor Sonido por Cuentos de hadas para dormir cocodrilos en 2002; por Zurdo en 2004; y en 2007 por El hoyo.

Además, de contar con un Premio Goya también por Mejor Sonido gracias a El Laberinto del Fauno.

Cada vez es más frecuente la presencia de talento mexicano en los #PremiosOscar. Este año están nominados Michelle Couttolenc, Carlos Cortés y Jaime Baksht, en la categoría a #MejorSonido por el drama estadounidense 'Sound of Metal'. ✨ 💥 🔥 🎼 #Oscar2021 #OscarNoms pic.twitter.com/xZqZQ7D709 — Festival Internacional de Cine de Los Cabos (@CaboFilmFest) March 15, 2021

-Michelle Couttolenc

La mexicana realizó sus estudios en sonido de cine en Francia, y su especialidad es la mezcla de sonido cinematográfico.

Ha colaborado en más de cien clips, donde figuran películas como El Laberinto del Fauno, Luz Silenciosa, Güeros, La Jaula de Oro, La 4a compañía, Todas las Pecas del Mundo y Ya no estoy aquí.

Michelle Couttolenc y Jaime Baksht en 2018. Foto: Instagram @cinepremiere

-Carlos Cortés

Es ingeniero de sonido, y trabaja para el estudio de postproducción y mezcla de audio Splendor Omnia. Su colaboración en Sound of Metal fue para la mezcla de regrabación.

"Sound of Metal", con seis nominaciones

La Academia de Hollywood le otorgó seis nominaciones a la película estadounidense: Mejor Película, Mejor Actor (Riz Ahmed,) Mejor Actor de Reparto (Paul Raci), Mejor Sonido, Mejor Guión Original y Mejor Edición.

La ceremonia se celebrará el domingo 25 de abril en el teatro Dolby de Los Ángeles en una gala presencial pese a la pandemia por Covid-19.

We are thrilled to be nominated for *6* Academy Awards, including Best Picture, Best Actor for @rizwanahmed, and Best Supporting Actor for @Paul_Raci. A huge congratulations to the whole Sound of Metal cast & crew. Bring on April 25th #SoundOfMetal pic.twitter.com/zWkCvZKY9D — Sound of Metal (@SoundOfMetalUK) March 15, 2021

Con información de EFE